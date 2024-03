Joaquín Torres se muda a vivir con sus hijos tras su crisis matrimonial con Raúl Prieto: todos los detalles

Joaquín Torres (53 años) se enfrenta a una de las etapas más aciagas y complicadas de su vida, cuando no la más. El célebre arquitecto ha tocado fondo, como él mismo ha reconocido recientemente. Desde que en diciembre de 2023 sufrió un aparatoso accidente en las calles de Madrid a bordo de su moto -un vehículo salió de un garaje invadiendo la calle y lo embistió-, los problemas no han parado de sucederse.

Torres se rompió la pelvis y uno de los brazos. También se hizo, según su relato, una fractura en el antebrazo y tuvo que lidiar con lesiones en el hígado y los pulmones. Aquel incidente le ha acarreado, además, unos fortísimos dolores de huesos con los que batalla día a día. A todo esto, se une la trágica muerte de su madre, a la que estaba muy unido, y el cisma familiar que ha supuesto la guerra con uno de sus hermanos, Julio.

Una suerte de enfrentamiento que, en realidad, tiene su origen entre los padres de Joaquín y su hijo, al que nombraron administrador único de la empresa familiar. Según ha relatado el propio Joaquín en Y ahora Sonsoles, su hermano engañó a sus progenitores tras, supuestamente, quedarse con parte del patrimonio familiar, valorado, según él, en más de 1.000 millones de euros.

Torres y el director de programas Raúl Prieto en una foto captada en Madrid, en agosto de 2023. Gtres

A este complicadísimo trance -la guerra familiar se ha trasladado a los juzgados- se agrega una crisis matrimonial con su razón de amor, Raúl Prieto (48). "Ahora mismo me priorizo yo. Tengo que sanarme para poder dar a mis hijos, a Raúl. Para poder ser generoso tengo que estar bien, tengo que salir de este agujero", le expuso, entre lágrimas, a Sonsoles Ónega (46).

Y añadió: "Me duele muchísimo. Sé que no estoy a la altura, pero es que no puedo. (...) Raúl está siendo el pobre todo. En esta especie de incomprensión, lo estamos pasando mal como pareja. Ahora mismo tengo que sanar y él es incapaz de dar más, no puede. Llega un momento que cuando las cosas no funcionan de una manera adecuada..."

Pese a todo, Joaquín reflexionó, arrobado de amor: "Es el amor de mi vida, pero ahora necesito curarme y todo lo demás es secundario". En medio de esta crisis de pareja, este pasado viernes, 15 de marzo, el mencionado espacio de Antena 3 ha actualizado la situación sentimental de Joaquín. Tal y como relata la periodista Pilar Vidal, Torres está "recibiendo ayuda psicológica".

En esa línea, Beatriz Cortázar ha apuntado: "Ellos no están separados. No se han separado. Pero Joaquín no está bien. Me dice que la relación está resentida porque tiene mil frentes abiertos. Pero no para hablar de ruptura. Él me dice que, para precisamente salvar la relación y el amor, ha tomado la decisión de mudarse a casa de sus hijos".

Cortázar apostilla: "Porque él necesita que, por así decirlo, corra un poco el aire, pero no es ruptura. Es una cuestión de curarse. Ahora está con sus hijos. Lo va a operar el doctor Villamor el próximo 1 de abril y le van a poner una prótesis en la cadera. Está convencido de que va a ser un antes y un después para sus problemas emocionales y de salud. Se ha marcado esa fecha -1 de abril- para arreglar todos estos líos familiares".

Guerra familiar

Joaquín Torres ha desvelado que su hermano Julio ha cometido un grave perjuicio económico contra sus propios padres, que habrían acabado en una situación cercana a la indigencia tras malversar su patrimonio. El fallecimiento de la madre de Joaquín, Joaquina, ha destapado un enfrentamiento familiar que llevaba tiempo gestándose en privado.

Joaquín Torres en una imagen tomada en la boda de Belén Esteban y Miguel Marcos, en 2019. Gtres

Joaquín, junto a sus otros dos hermanos, Mayte y Andrés, han emprendido acciones legales contra Julio, quien administraba la empresa familiar de forma "fraudulenta" y que ha llevado a acumular gravosas deudas.

A través de un comunicado, los hermanos Torres han manifestado su férrea voluntad de recuperar el control de su patrimonio y, así, resarcir la impoluta imagen de sus padres: "Desde la familia Torres Verez se han interpuesto una serie de querellas cuyo objetivo es recuperar el control de las compañías y patrimonio familiar destruido por Julio Torres Verez".

"Arrebató todo el dinero a mis padres, les dejó en la indigencia absoluta", ha declarado Torres en Y ahora Sonsoles, y remacha: "Tengo mucho odio. (...) Mi hermano era una persona muy autoritaria, se hacía lo que él quería, siempre con gritos (...) Mi hermano iba dejando cada sociedad que se iba a cero, arruinada".