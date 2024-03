Joaquín Torres 'rompe' con Raúl Prieto en redes sociales: el 'unfollow' que aviva su grave crisis matrimonial

Joaquín Torres (53 años) no está atravesando su mejor momento personal. El prestigioso arquitecto está viviendo unos meses complicados, que comenzaron con el trágico accidente de moto en diciembre que le hizo pasar por quirófano. A esto hay que sumarle la reciente muerte de su madre tras una larga enfermedad el pasado 2 de marzo, la polémica con su hermano, Julio, a quien acusa de haber robado, presuntamente, a sus padres, y el distanciamiento de su marido, el director de programas Raúl Prieto Gil de Sagredo (48).

No se trata de una ruptura, pero ambos han decidido tomar cierta distancia para que Joaquín Torres pueda reorganizar su vida después de todos los golpes que le ha dado la vida en los últimos tiempos.

Ahora, el arquitecto ha tomado una drástica decisión que tiene que ver con este distanciamiento. Tal y como ha podido comprobar EL ESPAÑOL, ha dejado de seguir a su marido en redes sociales. Este movimiento no implica que exista entre ellos una ruptura o un divorcio, aunque sí que avive los comentarios alrededor de su grave crisis. Tal y como Torres se ha encargado de confirmar en numerosas ocasiones, está luchando por salvar lo suyo con Raúl.

"No hay ruptura en absoluto, hay una gestión del dolor para que podamos soportarlo, para que él pueda soportarlo y yo pueda soportarlo", explicaba en una entrevista reciente en Europa Press.

Este unfollow puede tener un motivo detrás: querer alejarse de todo lo que tenga que ver con su matrimonio para ir sanando las heridas y poder recuperarse lo antes posible. De hecho, las fotografías junto al director continúan publicadas en su perfil y no ha habido ningún cambio.

Joaquín Torres se muestra en redes sociales como una persona muy selectiva, ya que en este perfil de Instagram sólo sigue a 38 personas, entre las que ahora no se encuentra su razón de amor. Pero, a pesar de elegir muy bien a quién seguir, no le importa tanto el contenido que comparte con su medio millón de seguidores. Desde su creación en 2013, el arquitecto ha publicado casi 5.000 fotografías en su perfil, la mayor parte de ellas muy en relación con su trabajo.

Por el momento, Raúl Prieto no se ha pronunciado sobre la situación que está atravesando su marido. Pese a todo, y tras reconocer la crisis en la que están inmersos, el arquitecto reflexionó afirmando que "es el amor de mi vida". De hecho, a este unfollow hay que sumar la decisión de mudarse a casa de sus hijos para tomar aire y dar espacio a su matrimonio.

"Ahora mismo me priorizo yo. Tengo que sanarme para poder dar a mis hijos, a Raúl. Para poder ser generoso tengo que estar bien, tengo que salir de este agujero", le expuso, entre lágrimas, a Sonsoles Ónega (46)la semana pasada en uno de los programas en los que participó. Además, confesó no estar a la altura de la situación. "Llega un momento que cuando las cosas no funcionan de una manera adecuada...", explicó.

El popular arquitecto se ha marcado una fecha límite para poder hacerse cargo de todos estos problemas emocionales: el 1 de abril. Precisamente, es el mismo día en el que tendrá que volver a pasar por quirófano para colocarle una prótesis en la cadera.