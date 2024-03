Joaquín Torres, tras irse a vivir con sus hijos: "No quiero ser una carga. Raúl Prieto tiene derecho a una vida"

Joaquín Torres (53 años) ha querido aclarar, en las últimas horas, las informaciones que apuntaban que había roto su compromiso con su marido y razón de amor, el director de programas Raúl Prieto (48). No existe tal quiebre sentimental, ni siquiera una crisis de pareja: tan sólo ambos han tomado distancia física para que el arquitecto reorganice su vida.

Han sido muchos los acontecimientos, dolorosos y difíciles de gestionar, que se le han agolpado a Joaquín Torres en muy poco tiempo: un accidente de moto, la muerte de su querida madre y el conflicto con uno de sus hermanos, Julio, a razón del patrimonio familiar. Demasiados frentes, pero Joaquín no quiere, bajo ningún concepto, que su historia de amor con Raúl naufrague.

Por eso está haciendo todo lo posible para que remonte. Europa Press ha podido hablar en exclusiva con Joaquín y ha aclarado que "no hay ruptura en absoluto, hay una gestión del dolor para que podamos soportarlo, para que él pueda soportarlo y yo pueda soportarlo".

El arquitecto se ha distanciado de su matrimonio para "no sentirme una carga. Él -Raúl- no debe seguir dando más de lo que debe porque tiene derecho a una vida, tiene derecho a concentrarse en su trabajo, en su programa, en salir. En tener vida, y claro que está conmigo a muerte y es imposible estar más, pero por generosidad yo no puedo pedir más justamente porque lo quiero".

Una situación que le parece injusta porque él "tiene derecho a un desahogo y es lo que he planteado pero por amor, no por desamor", ha explicado Torres, con total naturalidad, a la citada agencia de prensa.

El arquitecto, que ha explicado recientemente el conflicto familiar que lleva sufriendo años por culpa de su hermano, ha dicho que "Raúl lleva mucho tiempo soportando lo indecible", y ha confirmado que son "una pareja muy consolidada", pero que les afecta lo que está ocurriendo.

"Raúl sufre por verme sufrir y yo sufro por ser una carga, porque sé que soy una carga y eso es muy duro. Es durísimo, el sentirte una carga, ya sé que cuando hay amor... En este momento he decidido tomar algo de espacio por su salud mental, porque lo necesita, sé que lo necesita", ha remachado.

"No estoy a la altura de Raúl"

"Ahora mismo me priorizo yo. Tengo que sanarme para poder dar a mis hijos, a Raúl. Para poder ser generoso tengo que estar bien, tengo que salir de este agujero", le expuso, entre lágrimas, a Sonsoles Ónega (46).

Y añadió: "Me duele muchísimo. Sé que no estoy a la altura, pero es que no puedo. (...) Raúl está siendo el pobre todo. En esta especie de incomprensión, lo estamos pasando mal como pareja. Ahora mismo tengo que sanar y él es incapaz de dar más, no puede. Llega un momento que cuando las cosas no funcionan de una manera adecuada..."

Pese a todo, Joaquín reflexionó, arrobado de amor: "Es el amor de mi vida, pero ahora necesito curarme y todo lo demás es secundario". En medio de esta crisis de pareja, este pasado viernes, 15 de marzo, el mencionado espacio de Antena 3 ha actualizado la situación sentimental de Joaquín. Tal y como relata la periodista Pilar Vidal, Torres está "recibiendo ayuda psicológica".

En esa línea, Beatriz Cortázar ha apuntado: "Ellos no están separados. No se han separado. Pero Joaquín no está bien. Me dice que la relación está resentida porque tiene mil frentes abiertos. Pero no para hablar de ruptura. Él me dice que, para precisamente salvar la relación y el amor, ha tomado la decisión de mudarse a casa de sus hijos".

Cortázar apostilla: "Porque él necesita que, por así decirlo, corra un poco el aire, pero no es ruptura. Es una cuestión de curarse. Ahora está con sus hijos. Lo va a operar el doctor Villamor el próximo 1 de abril y le van a poner una prótesis en la cadera. Está convencido de que va a ser un antes y un después para sus problemas emocionales y de salud. Se ha marcado esa fecha -1 de abril- para arreglar todos estos líos familiares".