Isabel Sartorius, la última pareja de César Alierta: así fue su romance y el otro gran amor del empresario

Este miércoles, 10 de enero de 2024, ha fallecido el expresidente de Telefónica César Alierta a los 78 años, en Zaragoza, debido a un empeoramiento de su salud sufrido en las últimas semanas. El célebre empresario aragonés fue una de las figuras más importantes y destacadas de este siglo, durante su gestión del Grupo Telefónica, cuyo mando lideró entre julio de 2000 y abril de 2016.

Más allá de su parcela empresarial, César Alierta también saltó a las páginas de la crónica social gracias a su siempre discreta vida privada y amorosa. La última relación de Alierta conocida y expuesta en el papel couché fue la que protagonizó con Isabel Sartorius y Zorraquín (58). Ambos protagonizaron un romance que concluyó en 2021. César e Isabel rompían su relación tras tres años juntos.

La ruptura entre la que fuera la primera novia conocida de Felipe de Borbón (55) -entonces príncipe de Asturias, hoy rey de España- se publicó cuando llevaban meses separados. En concreto, fue a finales de 2020 cuando ambos decidieron tomar caminos distintos.

[Muere César Alierta, expresidente de Telefónica, a los 78 años]

César Alierta en una fotografía, en octubre de 2016, en Madrid. Gtres

"César e Isabel hace meses que no están juntos", aseveró ¡HOLA!, y añadieron otras voces entonces que el poderoso empresario "no quiere saber nada de ella como novia". De forma contundente, se aseguró entonces, en 2021, que "César no quiere ni oír hablar ya de romance". Fue la propia Isabel Sartorius la que confirmó el quiebre sentimental.

Según la versión que arrojó entonces Sartorius, fue el distanciamiento, y no cualquier otro asunto, lo que acabó para siempre con aquella relación sentimental. Además, quiso precisar Isabel que en ningún caso ha habido terceras personas.

Desde que la noticia de su relación viera la luz en septiembre de 2017, la discreción fue la máxima que reinó en la pareja, quienes al principio evitaron que les vieran juntos. La primera fotografía de ambos tardó en llegar. Fue en noviembre de aquel año cuando acudieron juntos a un concierto en homenaje a Cecilia.

Esta relación sentimental habría chocado frontalmente con la opinión que los sobrinos de César Alierta tenían de Isabel, tal y como desliza Informalia. César, viudo y sin hijos, encontró "compañía y afecto en Isabel, pero a sus sobrinos, a los que estaba muy ligado, no les entusiasmaba una relación que podía ir a más y alejarles de su tío, en sentido familiar y económico", sostiene el citado semanario.

Isabel Sartorius, en una imagen en abril de 2018, en Madrid. Gtres

Isabel Sartorius fue la última mujer conocida en la vida sentimental del empresario, pero no fue la única. César Alierta protagonizó una dilatada historia de amor con su anterior mujer, con la que se casó. El gran amor de su vida, Ana Cristina Placer Peralta. Fue un amor sólido, aunque no llegaron a tener hijos en común.

El fallecimiento de Placer Peralta, a los 70 años, en 2015, víctima de una enfermedad pulmonar, afectó sobremanera a César Alierta. Ana Cristina fue la fiel compañera de Alierta durante cerca de cinco décadas. Placer Peralta se casó a los 20 años con el hijo del que había sido alcalde de Zaragoza en los 60, Cesáreo Alierta.

Ante la ausencia de hijos, el matrimonio se volcó de lleno en los sobrinos de ella. A pesar de su perfil bajo a nivel mediático durante el matrimonio, Ana Cristina acompañaba a su marido a menudo en los actos sociales. Muchos fueron los que destacaron, durante el matrimonio, que ambos formaban un buen tándem.

Tal era el amor que se profesaban que se llegó a extender el rumor de que César iba a abandonar su cargo en la empresa de telecomunicaciones para cuidar de su mujer, cuando ésta cayó enferma. Ana Cristina Placer era licenciada en Derecho y una gran aficionada a las nuevas tecnologías.

La delicada salud de César

César Alierta protagonizó algunos episodios complicados con respecto a su salud. En agosto de 2020, cayó en coma inducido y en cuidados intensivos, a causa de un infarto, el segundo que le sobrevino en menos de 15 días. Por aquel entonces, Alierta llevaba varias semanas con una delicada situación de salud tras unos episodios cardiovasculares. Finalmente, Alierta salió del coma.

La reina Letizia junto a César Alierta, expresidente de Teléfonica, y José María Álvarez-Pallete, actual presidente de Telefónica, en enero de 2021. Gtres

Uno de los últimos actos públicos a los que asistió César Alierta fue en enero de 2021. El empresario asistió a una reunión de la Fundación Telefónica, a la que también acudió la reina Letizia (51).

El aragonés, en cuya trayectoria profesional figuran compañías tan destacadas como Banco Urquijo, Tabacalera, China Unión o el Consejo Empresarial para la Competitividad, además de ser máximo accionista del Real Zaragoza de Fútbol, pasará a la historia por su gestión al frente de Telefónica.

Presidió el mayor operador español de telecomunicaciones entre julio de 2000 y abril de 2016 y lo convirtió en la multinacional más importante de España con presencia en más de 20 países y más de 322 millones de clientes.

