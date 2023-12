Qué fue de Ana Chávarri, presentadora de 'Club Megatrix' que abandonó la televisión para ser profesora

Era la década de los noventa cuando comenzaron a llegar a las cadenas privadas de televisión programas con propuestas novedosas y diferentes a lo que era habitual en la época. Unos cambios que trajeron consigo nuevos rostros de los que hasta entonces no se sabía nada y que se convertirían en fijos de la pequeña pantalla.

Una de ellas fue Ana Chávarri (46 años), que comenzó en la televisión convirtiéndose en una de las copresentadoras de VIP Guay, uno de los primeros éxitos televisivos de Telecinco. El programa tenía como misión adaptar a la pequeña pantalla uno de los juegos más extendidos de la historia, el tres en raya. Pero con la condición de que para colocar la ficha primero había que responder correctamente a una pregunta.

A pesar de que el programa solo estuvo dos años en emisión, fue todo un éxito. No sería la única experiencia televisiva de la joven, que por aquel entonces tenía 13 años y ya se había convertido en uno de los rostros más conocidos de la pequeña pantalla. Finalmente, se puso al frente de La merienda, presentado hasta entonces por Miliki y que estaba dirigido al público infantil. Lo hizo junto a Raquel Carrillo, quien era su compañera en VIP Guay.

La joven fue enlazando oportunidades televisivas hasta que le llegó la posibilidad de presentar Megatrix, otro programa destinado al público infantil y juvenil y que se emitió en Antena 3. Tal fue el éxito que incluso llegaron a salir a la carretera dirección localidades costeras para la gira Caravana Megatrix.

La presentadora había estado expuesta desde pequeña, cuando grabó sus primeros anuncios publicitarios. Sin embargo, tal y como ha relatado años después, fue su madre la que le mantuvo los pies en la tierra. "Me cuenta que me puse un poco tonta haciendo publicidad de pequeña. Un día llegué a casa diciendo: 'Claro, como he salido en la tele' y mi madre lo arregló con dos tristes guantazos. Se me bajó la tontería a los pies y nunca más se me ocurrió decirlo", confesó en una entrevista a FormulaTV.

Sin embargo, Ana Chávarri sabía que su camino era otro y decidió abandonar el proyecto para centrarse en el mundo de la interpretación. Es Licenciada en Arte Dramático por la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid. Sus primeros pasos como actriz los dio en la serie Quién da la vez, estrenada en 1995. Fue en 2002 cuando dio el salto a los cortometrajes y representaciones teatrales.

Un tiempo que aprovechó para descansar de la televisión y centrarse en otro tipo de proyectos. Sin embargo, en el verano de 2007 regresó a la pequeña pantalla para presentar junto a Naím Thomas (43) y Beatriz Jarrín (43) el espacio de karaoke Plaza Mayor. Dos años más tarde, descubriría otra de sus vocaciones: la música.

Todo ello lo compaginó con el teatro y otros proyectos más pequeños. Pero finalmente, decidió parar para dedicarse a sus hijos. De su vida privada no se conocen apenas detalles, aunque ella ha hablado en alguna entrevista sobre sus hijos, no se sabe ni quién es su pareja ni qué edades tienen.

Después de convertirse en madre, encontró su lugar como profesora de literatura en un instituto de Madrid. La presentadora consiguió unir en un mismo trabajo dos de sus pasiones: los niños y la cultura. "Ahora con niños pequeños me viene muy bien por los horarios, las vacaciones... Cobrar un sueldo todos los meses también es muy importante para la vida porque en el teatro puedes cobrar un mes, pero al siguiente no", explicó en FormulaTV.

Casi una década después, Ana Chávarri continúa como profesora en el Colegio San Martín. Uno de sus deseos siempre ha sido regresar a la televisión de un modo u otro, pero hace años reconoció que no le llegaban propuestas: "Podría contar una película de que tengo mil proyectos, pero la realidad es que no me llaman".

