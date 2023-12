El duro motivo por el que se ha cancelado el homenaje a Manolo Escobar que su hija organizaba: los detalles

El pasado mes de octubre se cumplieron 10 años, una década, del fallecimiento de uno de los artistas más queridos y respetados, Manolo Escobar. Un aniversario, como todos desde el deceso, duro para la familia del inolvidable cantante. Octubre siempre es doloroso para la familia García Marx. Los recuerdos, si bien son diarios, se agolpan especialmente.

En este 2023, la única hija del cantante, Vanessa, ha tenido que lidiar, amén de con el recuerdo, con un -lacerante- añadido más: la aparición de un hombre que dice ser hijo biológico de su progenitor. Esta persona, natural de Mallorca, ha solicitado una prueba de paternidad para comprobar si realmente el cantante es su padre.

Un delicado episodio que, ni mucho menos, ha enturbiado la inmaculada imagen de Escobar. La única hija del intérprete de Mi carro restó importancia a este testimonio. Este año que está a punto de tocar a su fin, además, ha sido importante para Vanessa, pues tal y como anunció en EL ESPAÑOL, ha querido llevar a cabo un concierto homenaje en honor a su padre, en su décimo aniversario de muerte.

Manolo Escobar en una imagen de archivo. Europa Press

Un recital en el Teatro Calderón de Madrid que Vanessa comenzó a pergeñar con ilusión. No obstante, se ha tenido que cancelar. Una dura decisión que Vanessa se ha visto abocada a tomar. Al menos, con carácter temporal. Ya confesó a este medio las grandes dificultades que se estaba encontrando.

"Es un gran esfuerzo, yo no puedo producirlo sola. Por eso, necesito patrocinadores que quieran colaborar con nosotros y lo que quiero es que sea a beneficio de Cris contra el cáncer, ya que mi padre murió de cáncer", manifestó en julio de 2023. Y esa falta de presupuesto y de patrocinadores ha sido el motivo por el que Vanessa no ha hecho realidad su gran sueño.

"Ha sido imposible hacerlo sin dinero y sin patrocinadores. Es una pena", sostiene, vía WhatsApp, Vanessa en conversación con este medio. Añade, a modo de desahogo: "Es triste porque no para de escribirme gente por privado preguntándome cómo pueden comprar entradas". Se lamenta Vanessa de la realidad que atraviesa, pese a que había conseguido la confirmación de celebérrimos artistas para ese día.

Vanessa García Marx en una fotografía tomada hace unos años. Gtres

"Será un bonito recuerdo, con fotos y con cosas. En principio, tengo el Teatro Calderón reservado. (...) Me hacía ilusión preparar algo para mi padre, un concierto con diferentes artistas. Hablar he hablado con mucha gente. (...) Charo Reina y Marian Conde, las dos trabajaron con mi padre. Raúl, Jorge González, Soraya, Lorena Gómez, Loreto Valverde", detalló a este medio.

Conviene recordar que, en un principio, el concierto homenaje iba a celebrarse el 24 de octubre, pero se pospuso para el 6 de noviembre. Finalmente, ni un día ni otro. Este recital no es el único escollo que se ha encontrado la hija de Manolo Escobar en este tiempo. También estaba sobre la mesa abrir un museo con enseres de su padre, y tampoco se ha materializado.

"El museo es otra ilusión que yo tengo para mi padre. Está resultando más complicado porque para hacer un museo tengo que tener un apoyo de una institución o de un ayuntamiento. He contacto con Benidorm y con El Ejido. Está muy complicado todo. De momento, nadie se está movilizando para hacerlo", se sinceró Vanessa García Marx el pasado verano a este respecto.

Manolo y la paternidad

La batalla judicial que emprendió en 2017 una supuesta hija ilegítima del intérprete, María Eva García Figueras, descolocó a García Marx. Fue un asunto espinoso y doloroso para la familia. "Vanessa lo ha pasado muy mal, no porque desconfiara o tuviera dudas, sino por verse en titulares por esa cuestión y ver cómo se utilizaba tan burdamente el nombre de su padre", apostilló el año pasado quien bien conoce la situación.

Esta asturiana alzaba la voz para autoproclamarse hija biológica del mítico artista. Fueron tiempos duros en los que la familia de Manolo Escobar negó en redondo la existencia de una segunda hija. En 2019 habló un juez: no había "pruebas concluyentes" de que esa mujer fuera hija del cantante.

Las dos personas que han reclamado ser hijos de Manolo Escobar en un montaje de EL ESPAÑOL.

En este 2023, otro hombre, Julián Montiel Peña, inició los trámites para ser considerado hijo de Manolo Escobar. "Me enteré en el mundial de Qatar. Yo estaba en Galilea, en Mallorca, y un hombre se puso a bailarme El Porompompero, y le pregunté que por qué lo hacía, a lo que me respondió que era porque me parecía mucho a Manolo Escobar. Ahí fue cuando empecé a acordarme de todas las cosas que me había contado mi madre de pequeño", contó Julián en EL ESPAÑOL.

Vanessa García Marx dio su versión el pasado julio: "Me parece indecente -Julián-. Todo el mundo puede tener dudas de saber quién es su padre, y buscar la verdad. No me parece lógico que se haga cuando el que crees que es tu padre ha fallecido. No lo entiendo. En caso de hacerlo así, me parece indecente hacerlo y publicarlo; estar hablando cuando todavía no saben ni tienen pruebas".

