Lucie Lucas rectifica tras culpar a Victoria Abril de agresión sexual: "No es a quien quiero acusar"

"¡Hola, Victoria...! ¿Quieres que hablemos de tus numerosas agresiones, incluyendo agresiones sexuales, hacia tus compañeros?", denunciaba la actriz Lucie Lucas (37 años) en un comentario de las redes sociales, dirigido a Victoria Abril (64), el pasado 27 de diciembre.

Este ataque tenía un motivo de peso: que la malagueña fuera una de las 56 personalidades que firmaron una carta de apoyo al actor Gérard Depardieu (75), que ha sido acusado de violación por 13 mujeres.

Así, la actriz francesa, y compañera de profesión de Abril, explotó, y la culpó también de este tipo de delito. El aluvión de críticas, comentarios y reacciones a las palabras de Lucie han obligado a la artista de Clem a reaparecer en la televisión y modificar su versión: "No es a quien quiero acusar. Tuve esta especie de torrente de sangre. Quizás me lo permití, porque ella es mi madre de cine y me sentí profundamente traicionada y abandonada", explicaba en la cadena France Info.

[Quién es Lucie Lucas, la actriz que ha acusado a Victoria Abril de agresión sexual en los rodajes]

Lucie Lucas y Victoria Abril, en 2013. Gtres

"Lo que me gustaría denunciar es que existe un sentimiento de impunidad total entre algunas personas, en particular entre las personas de la generación de Gérard Depardieu y Victoria Abril, que se permiten tiranizar conjuntos enteros y comportarse de maneras que no son admisibles, o incluso ilegales", sentenciaba Lucas.

Cabe recordar que hace tan sólo un mes, con motivo de un episodio especial de la última temporada de dicha serie, Victoria Abril -quien hacía de su madre- volvía a modo de cameo, y la francesa declaró: "Me conmovió mucho. Tenía lagos de lágrimas en los ojos al leer el guion y poder proyectar este reencuentro real porque, lamentablemente, no habíamos tenido la oportunidad de vernos de nuevo tras su salida de la serie. Tenía muchas ganas. El cariño entre nosotras seguía intacto. Fue muy conmovedor y alegre", señaló a Télé-Loisirs.

Lucie Lucas y Victoria Abril. Redes sociales

La reacción de Victoria Abr il

Tras esta acusación, que se contradecía con las palabras de Lucie de hacía tan sólo unas semanas, el espacio de Telecinco TardeAR, presentado por Ana Rosa Quintana (67), conseguía las primeras declaraciones de Victoria Abril, asegurando que no entendía de qué hablaba su excompañera. "Dice que no tiene nada que decir, que no le molesten más", informaban.

Leticia Requejo, colaboradora del programa, también añadía que la de Málaga no iba a pronunciarse sobre el tema ya que "no se ha hecho en un juzgado", y concluía: "La he notado un poco enfadada y me ha pedido que no la volviese a escribir porque no tenía nada que decir".

El caso de Depardieu

El escándalo radica en la muestra de apoyo de Victoria al actor. Depardieu, que alcanzó la fama con la saga Astérix y Obélix, está viviendo su año más polémico. Durante este 2023 ha tenido que afrontar las acusaciones formales de dos mujeres por agresiones sexuales.

Además, se enfrenta a la acusación de otras 13 mujeres de comportamientos sexistas. Ninguna de ellas presentó una denuncia. Por otra parte, hace tan sólo unos días, la periodista española Ruth Baza se sumaba a esta larga lista de acusaciones.

Depardieu, en 2018. Gtres

[La periodista española Ruth Baza denuncia al actor Gérard Depardieu por haberla violado en París en 1995]

Se hacía pública el 19 de diciembre. Ella presentaba ante la policía de Torremolinos, Málaga, una denuncia por violación contra el actor por unos hechos que presuntamente ocurrieron en París en 1995, cuando ella apenas tenía 23 años.

"De repente noté su mano en mi pecho y después en la entrepierna, no podía moverme, desconecté de mi cuerpo porque me había invadido. No sentía nada, solo recuerdo el olor a alcohol y nicotina en mi boca, no sé cuánto duró", explicaba Baza a La Vanguardia, que asegura que el actor la penetró con sus dedos.

Sigue los temas que te interesan