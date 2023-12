Daniel Sancho, el macabro caso de un asesinato que sobrecogió a un país entero y hundió a dos familias

Inenarrable. Boquiabierto. Conmocionado. Así se quedó nuestro país cuando a principios de agosto saltó la noticia de que Daniel Sancho (29 años), primogénito del actor Rodolfo Sancho (48) y nieto del también intérprete Sancho Gracia, había descuartizado supuestamente a su amigo Edwin Arrieta. Cuando el joven emprendió el viaje a Tailandia el 31 de julio para reencontrarse con el cirujano colombiano, su vida daría un giro de 180 grados cuando el 3 de agosto denunció a la policía la desaparición del doctor en la isla de Phangan y al siguiente se hallaran restos humanos desmembrados que llamaron la atención a las fuerzas del orden.

El día 5 fue decisivo. Daniel confesó el asesinato cometido el día 2. Los hechos ocurrieron en un bungalow perteneciente al hotel Hada Salad Villa cuya habitación doble cuesta entre 10 y 12 euros la noche. Dentro hubo una violenta pelea en la que Daniel dio un fuerte puñetazo a Daniel cuya cabeza se estampó contra el lavabo, provocando una enorme hemorragia. Siguieron peleando hasta que el colombiano perdió el conocimiento. El 21 de agosto se desveló la autopsia. Big Joke, subdirector de la policía tailandesa, dejó claro que "según las pruebas en el lugar (del crimen), Daniel dio un puñetazo al doctor que provocó que cayera y se golpeara la cabeza contra el lavabo. Pero no murió en ese momento. sino cuando (Sancho) comenzó a cortarle el cuello".

Desde que nació, sus padres le habían mantenido alejado de los focos y, de repente, se convirtió en el rostro indiscutible de las páginas de sucesos y el corazón. El dolor de ambas familias no se puede describir con palabras. Sin duda, es el tema periodístico que más ha impactado este año que está a punto de irse. Y, con él, probablemente la libertad de Daniel.

[Daniel Sancho se declara no culpable del asesinato premeditado de Edwin Arrieta: "Fue un accidente"]

El hijo de Rodolfo Sancho declarando. Gtres

Las últimas noticias sobre el caso confirman que la vista del juicio empezará el próximo 9 de abril por el que desfilarán 57 personas que testificarán a favor del chef en la corte de Samui y que está previsto que se prolongue hasta el 3 de mayo.

La reconstrucción de los hechos no ha estado exenta de contradicciones, olvidos, suposiciones, rumores, problemas con abogados, versiones de conocidos y familiares y, por supuesto, de las confesiones del propio Daniel Sancho que desde el principio ha ayudado a los investigadores para guiarles en todos los pasos previos realizados para matar a quien muchos tildan ya como su novio.

Además de Rodolfo, su madre, Silvia Bronchalo está destrozada. Como también lo están sus tíos Rodrigo y Félix y, por supuesto, su abuela paterna, Noela Aguirre, a quien intentaron esconder la realidad hasta que terminó por desvelarse. En las pocas ocasiones que los periodistas le han pillado en la calle confesando que "Daniel era un súper compañero mío, divino mi nieto", "estoy muy triste porque no veo a mi nieto" y "creo en la justicia, en la verdad de mi nieto y en los dioses". ¡Qué otra cosa puede decir la pobre mujer!.

Aquel 5 de agosto Daniel reventó. Confesó que se "soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin" y "me tenía como rehén, era una jaula de cristal, pero era una jaula". Al día siguiente le encarcelaron de forma provisional en la prisión de la isla de Samui acusado presuntamente de haber asesinado y desmembrado a Arrieta, cuyo torso aún no ha sido encontrado y que resultaría clave para completar el análisis del forense.

Tras dos meses de investigación, en la que se recopilaron las declaraciones de Daniel y diferentes imágenes del joven comprando un cuchillo y bolsas de basura el día antes del asesinato, el 25 de octubre la Fiscalía de Samui entregó su informe al tribunal en el que se acusa a Daniel Sancho de asesinato premeditado y ocultación del cuerpo.

Daniel Sancho llegando a la Corte de Tailandia. Gtres

Para hacer desparecer algunas bolsas de basura con los trozos del cirujano pagó en metálico 1.000 dólares por un kayak y como las partes más grandes no le cabían las lanzó en una zona de basuras. En el país asiático la recogida en el vertedero se hace de forma manual, por lo que los operarios no tardaron en denunciar el macabro hallazgo. Tras desmembrar el cuerpo de Edwin, el número 2 de la policía tailandesa Big Jose comentó que Sancho como cocinero "está acostumbrado a cortar cadáveres y huesos". Una afirmación que intentaban refutar los abogados del cocinero, Carmen Balfagón y Ramón Chippirrás, al alegar que el cuchillo y las bolsas compradas podrían no corresponderse con lo mostrado por la policía. A principios de octubre se unía al equipo de la defensa Marcos García Montes, encargado de planear nuestras estrategias y de coordinar el equipo legal.

Casi dos semanas después de su primera confesión, el 16 de agosto Silvia Bronchalo viajó a Tailandia para estar al lado de su hijo a quien vio diariamente excepto los fines de semana que no está permitido. Y el 2 de septiembre Rodolfo Sancho viajó al país del sudeste asiático donde antes de regresar a nuestro país contó a EFE que "estoy gratamente sorprendido, me he quedado muy tranquilo. Daniel está muy bien cuidado por gente tremendamente amable, que es lo que me he dado cuenta que es la gente en este país". El 24 de octubre voló nuevamente en compañía de García Montes. Durante todo este tiempo se ha especulado sobre la mala relación entre los padres de Daniel.

El 13 de noviembre fue uno de esos días denominado clave ya que el acusado se enfrentaba a tres cargos en su contra, declarándose "no culpable" del asesinato premeditado y haber hecho desaparecer su pasaporte y se declaró "culpable" de descuartizar y ocultar el cuerpo.

["Cogió la cabeza de Edwin y la golpeó contra el lavabo": la versión de los agentes que interrogaron a Daniel Sancho]

Durante estos meses en Madrid han surgido un sinfín de confesiones de amigos, conocidos y excompañeros de colegio y de gente que se ha hecho pasar por amigo de Daniel que desvelaron diferentes aspectos de la vida del acusado. Unos afirmaban que Edwin le estaba acosando, otros que mientras estudiaba era muy agradable y no miraba a nadie por encima del hombre, alguno aseguraba que tenía planeado casarse con su novia Laura y otros que a veces presentaba a Edwin como a su novio y lo más crudo fue el comentario de varios hombres que tildaron de violento a Daniel ya que a uno le había roto la nariz y un hueso de la mano y a otro de puñetazo le saltó dos muelas.

En Colombia, los padres de la víctima están hundidos. Y su hermana Darlin está sacando fuerzas de flaqueza para lidiar con esta pesadilla. Ella es quien normalmente ha estado hablando con la prensa. Darlin fue quien pidió a Daniel que denunciara su desaparición cuando el 2 de agosto su hermano dejó de contestar a los mensajes. En cuanto se confirmó lo sucedido, los Arrieta se han mantenido en sus trece. Piden la cadena perpetua para Daniel Sancho.

Daniel Sancho ya tiene fecha de juicio: Se celebrará del 9 de abril al 3 de mayo de 2024 JALEOS

Los audios de Edwin son bastante reveladores porque desde el punto de vista del cirujano, él y Daniel tenían una relación. Imaginaciones o no, el colombiano quería montar una consulta en nuestro país, había pedido presupuesto para hacerse pareja de hecho y tenía mudarse a Barcelona con el hijo del actor. Esto contrasta con lo confesado por Viviana, una de las íntimas amigas del doctor que en su visita a España para acudir a Y ahora Sonsoles confesó que Edwin nunca le habló de Dani -así le llamaba cariñosamente- en términos de pareja, estaba ilusionado porque quería hacer un curso de cocina impartido por el chef e invertir con él en un negocio de hamburguesas. El 2024 traerá la sentencia final.

[Ya hay fecha para el juicio contra Daniel Sancho en Tailandia: cuándo y cómo se llevará a cabo]

Sigue los temas que te interesan