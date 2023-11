"Cogió la cabeza de Edwin y la golpeó contra el lavabo": la versión de los agentes que interrogaron a Daniel Sancho

El caso de Daniel Sancho (29 años) sigue dejando episodios muy llamativos a pesar de que el futuro del chef español se encuentra cada vez más complicado. De momento, el hijo de Rodolfo Sancho (48) y de Silvia Bronchalo (48) se prepara ya para volver a comparecer ante el juez el próximo 27 de noviembre.

Al comienzo del caso, el español se declaró asesino confeso del cirujano Edwin Arrieta (44). De hecho, fue su este hecho lo que propició su detención y el inicio de la investigación. Sin embargo, durante su primera comparecencia ante el juez, decidió aceptar tan solo uno de los cargos de los que le acusaba la Fiscalía en su informe final. Este era el de ocultación del cadáver.

Sin embargo, lo que no admitió fue haber asesinado al colombiano con el que presuntamente mantenía una relación sentimental secreta y haberse desecho después de documentos privados. Por ello, en estos momentos se enfrenta a todo el poder que los fiscales están intentando ejercer contra él. Todas las informaciones en estos momentos apuntan a que el joven español tendrá que enfrentarse a la pena capital.

La versión de los policías que interrogaron a Sancho

Desde Tailandia, todos coinciden en que la estrategia que está siguiendo el equipo de Daniel Sancho no está siendo la apropiada. De hecho, está muy cerca de tener que enfrentarse a la pena capital si Marcos García Montes y todas las personas que velan por los intereses del español no deciden dar un cambio de rumbo.

Una de las máximas autoridades de la Fiscalía de Tailandia aseguraba lo siguiente: "Si Daniel hubiese confesado todo, no habría posibilidad de pena de muerte". Sin embargo, el equipo de Daniel Sancho sigue centrando sus esfuerzos en intentar demostrar que la muerte del cirujano de origen colombiano se produjo a causa de una pelea.

El abogado que lidera la defensa de Sancho lo expresó de la siguiente forma: "Este hombre, en un forcejeo, cae hacia una bañera y casi se fractura el occipital, que es la causa de la muerte, con lo que estamos ante un homicidio imprudente como máximo". Sin embargo, esta versión contrasta con la que han aportado los policías que interrogaron a Daniel Sancho, quienes niegan que la muerte se produjera de una forma accidental o fruto de una disputa entre ambos.

El coronel Panya Niratimanon, jefe de la Comisaría de Koh Phangan, ha dado su versión de lo que cree que sucedió a tenor de las reconstrucciones que se han hecho de los hechos, en función, sobre todo, de los testimonios del propio Sancho: "¿Accidental? No, no. La fractura del cráneo de Edwin no fue accidental, Daniel Sancho cogió su cabeza y lo golpeó contra el lavabo, lo tenemos acreditado". Así lo transmitía en el programa Vamos a ver.

La impactante imagen en la que Daniel Sancho recrea el momento en que mató y descuartizó a Edwin.

Panya Niratimanon, junto a su número dos James, aclaran cómo se produjeron los hechos en base a la información que maneja la Policía de Tailandia: "El abogado de Sancho solo escuchó a Daniel, no al resto, solo tiene su versión". Además, dejó claro que hay "pruebas contundentes" para imputar al español un asesinato con premeditación.

El máximo responsable de la Comisaría de Koh Phangan asegura que quien les puso en el camino que ahora siguen fue el propio Daniel Sancho con su confesión inicial: "Confesó que había comprado cuchillos, y claro que tenemos todo lo que utilizó para desmembrar su cuerpo".

"Toda la confesión detallada de Daniel coincide con todas las evidencias que encontramos: pruebas biológicas, cuchillos, bolsas, guantes, cama, testigos…". En su argumentación, Panya Niratimanon también desmiente otra de las puntualizaciones que ha hecho la defensa de Sancho y es que no viajó a Tailandia desde España.

Tras la salida a la luz de estas confesiones, el abogado de Daniel Sancho ha querido ponerse en contacto con el citado programa para aclarar algunas cuestiones que a su juicio, y al de su cliente, no son ciertas: "El escrito de la defensa va a estar basado en la legislación tailandesa".

"El lunes el fiscal tiene que presentar sus pruebas, y después ellos presentarán su escrito con pruebas preparadas, con testigos, peritos e informes criminológicos realizados aquí en España".

