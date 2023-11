Big Joke, contundente con la última versión de Daniel Sancho: "Si niega el delito, será condenado a muerte"

Big Joke, el jefe de la investigación del caso Daniel Sancho (29 años), no cree en la última versión del cocinero, quien el pasado lunes, 13 de noviembre, se declaró no culpable del asesinato premeditado de Edwin Arrieta durante una vista en el tribunal de la isla de Koh Samui.

El jefe de investigación de Tailandia no cree que Daniel Sancho asesinara al cirujano colombiano por defensa propia después de que este intentara violarle, tal como dijo el cocinero hace apenas unos días. "No le dijo eso a la policía, admitió que mató a Edwin, que se estaba peleando con él, no dijo que fuera en defensa propia", expresó Big Joke este pasado jueves, 16 de noviembre, respondiendo a las preguntas de María Miñana en TardeAR. "Encontramos el ADN de Daniel en el cuerpo de Edwin. No tiene escapatoria", ha añadido.

Big Joke, no obstante, sí ha confirmado que hubo una fuerte discusión previa entre ambos. Al preguntarle si Daniel Sancho presentaba lesiones, ha respondido que tenía un corte en el dedo anular. "Fue por la pelea", ha explicado. El jefe de la investigación, además, ha añadido que hubo heridas "por abrasión" y tenía un "hematoma" en un brazo.

Big Joke ha ofrecido unas contundentes declaraciones en 'TardeAR'. Telecinco

Insistiendo en el tema de la pelea previa, Big Joke ha confirmado que el cuerpo de Edwin Arrieta presentaba "cortes limpios" que habrían sido ocasionado por un cuchillo y que "el ojo derecho estaba dañado por un puñetazo". "También está el corte y la fractura en la nariz", ha recordado.

En su relato, Big Joke también ha desmentido que Daniel Sancho sería trasladado a España si colaborara con el caso. Algunos barajaban que la policía local había prometido al cocinero que si confesaba volvería a nuestro país, pero el jefe de investigación del caso lo ha negado rotundamente.

Daniel Sancho tras ser detenido en Tailandia. Efe

"Le aseguro que no le enviaremos de regreso, si se comete en Tailandia, el acusado debe ser procesado en Tailandia", ha confirmado Big Joke que, poco después, entre líneas, ha dejado caer que Daniel Sancho sería condenado a cadena perpetua. Según ha explicado en TardeAR, al cocinero le espera "un duro castigo" y "si sigue negando el delito será condenado a muerte", ha sentenciado.

El hecho de negar los cargos, según Big Joke, solo dificultaría el proceso legal y a Daniel Sancho podría esperarle lo peor: "La mayoría de los condenados a pena de muerte confiesan para reducir su condena y pedir cadena perpetua. Lo mismo pasa con el Rey: mostrar misericordia al convicto por buena conducta para reducir su castigo".

Sobre el proceso de investigación, Big Joke ha comentado que ya se ha dejado de buscar las partes del cuerpo del cirujano colombiano que no han sido localizadas. Lo hicieron durante dos meses y los expertos, de acuerdo con su relato, han determinado que si se arrojó algo al mar sería imposible de encontrar.

