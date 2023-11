El as que guarda en la manga Daniel Sancho para tratar de demostrar su inocencia

Daniel Sancho (29 años) se enfrentó este lunes 13 de noviembre a la vista oral en la que tenía que declararse inocente o culpable de la muerte del ciudadano colombiano Edwin Arrieta en Tailandia. El hijo de Rodolfo Sancho (48) negó ser culpable del asesinato premeditado del colombiano en la isla de Koh Phangan el pasado 2 de agosto.

Asimismo, el chef también negó que fuese él quien hizo desaparecer el pasaporte de la víctima. Sin embargo, sí reconoció su autoría a la hora de ocultar partes de su cuerpo. Según su versión, la muerte de Arrieta fue accidental.

El hecho de que se haya declarado no culpable tiene varias derivadas: una de ellas, alarga todo el procedimiento. Otra, que su defensa cree que tiene argumentos para la absolución o para que la sentencia acabe siendo favorable.

¿En qué trabaja la defensa de Daniel Sancho?

"Es complicado conseguir una defensa acorde en ese periodo y es una manera que tienen de ganar tiempo", ha afirmado el abogado experto en Derecho Internacional, José Montero, en declaraciones a EL ESPAÑOL. "Él sigue defendiendo que fue una muerte accidental, que le golpeó, se cayó y eso es lo que provocó la muerte. Sobre el asunto del descuartizamiento no hay vuelta de hoja".

Por su parte, Juan Gonzalo Espina, abogado de la familia de Edwin Arrieta, ha dicho a este periódico que "Daniel Sancho está en su derecho de no aceptar los cargos de la Fiscalía, quienes desde finales de octubre mantienen en su informe que el crimen se cometió con premeditación, tanto el asesinato como el del posterior descuartizamiento".

Por su parte, Marcos García Montes, el abogado de Daniel Sancho, ha afirmado en el programa Y ahora Sonsoles que tienen pruebas "testificales, documentales y periciales" que acreditan que la línea de defensa se basa en "hechos, no es utopía".

Por tanto, debe determinarse cuál fue el mecanismo de la muerte de Edwin Arrieta: homicidio, asesinato, homicidio imprudente, "o no es nada". Además, la defensa de Sancho contaría con un testigo que puede probar su inocencia al acreditar que el asesinato no fue premeditado. Este sería el as que guardan bajo la manga.

Daniel Sancho, dando su testimonio ante las autoridades tailandesas. EFE

"Lo importante es centrarse en el mecanismo de la muerte, cómo se produce, y si es un homicidio, un asesinato, un homicidio imprudente, o no es nada, porque hay una eximente plena. Ahí es donde estamos trabajando", añadió García Montes.

"Todo da un vuelco el 21 de agosto cuando la Policía dice que ha habido una pelea, que excluye la premeditación y estaríamos ya dentro del homicidio. La propia Policía filtra diferentes vídeos diciendo que hubo una pelea. Aportaremos imágenes porque este hombre cae en un forcejeo hacia una bañera y casi se fractura el occipital, que es la causa de la muerte, con lo que estamos en un homicidio imprudente como máximo", ha indicado el abogado español.

Tras declararse no culpable, Daniel Sancho volverá a la Corte de Tailandia el próximo 27 de noviembre. Otra etapa más a cubrir antes de que se fije la fecha definitiva del juicio, que podría ser en tres o cuatro meses

