Albert Rivera: "He tenido un año muy duro. Pido salud para mí y mis hijas. Son lo más bonito que he hecho"

Este lunes, 18 de diciembre, Albert Rivera (44 años) fue uno de los invitados al segundo programa de 100% Únicos, el formato de Telecinco en el que rostros conocidos de diferentes ámbitos se enfrentan a una conversación muy humana y sincera con reporteros -personas con diferentes Trastornos del Espectro Autista (TEA)- que ellos mismos se denominan "únicos".

Durante el transcurso de la entrevista, el que fuera líder de Ciudadanos abordó todos los temas y respondió a cada una de las preguntas que se le hizo: desde los momentos más duros de su vida hasta cómo conoció a su última pareja antes de la actual, la cantante Malú (41), la madre de su hija pequeña, Lucía (3).

"Parece un tópico, pero la conocí en un concierto en Barcelona, en 2015 o 2016. Me la presentaron al acabar el concierto. Empezamos amistad en ese momento y la mantuvimos, pero no teníamos relación (sentimental), cada uno tenía pareja", detalló Rivera.

El abogado Albert Rivera en Telecinco.

Y continuó: "Luego, yo me quedé soltero, ella también estaba soltera, empezamos a hablar, a vernos, y ahí surgió esa relación. La verdad es que ha sido una relación maravillosa durante casi cinco años, y hemos tenido a Lucía, que es uno de los amores de mi vida. Y yo creo que la vida son etapas, y hay que sacar lo bueno de todas las etapas. Las madres de tus hijas son también familia siempre".

Sobre sus hijas, Daniela, la primogénita, nacida de su relación con Mariona Saperas, y la pequeña Lucía, dejó claro no sólo que eran su prioridad, sino su gran orgullo y los amores de su vida. "Yo tengo dos amores en mi vida, que son Daniela y Lucía. Los demás, aunque también han sido muy bonitos pero ahora mismo mi corazón está con mis dos hijas".

"Me gusta jugar con ellas. A Daniela le gusta el fútbol, está en un equipo; a la pequeña el escondite, meterse debajo de los cojines, tras una pizarra... Se adoran entre ellas y quiero que sigan viéndose. Daniela viene una vez al mes mínimo a Madrid y los puentes y vacaciones se alarga un poco más. A mi hija pequeña la tengo muy cerquita e intento que estén juntas los fines de semana", apuntó.

La muerte de su padre

Albert Rivera se abrió en canal y no sólo habló de sus relaciones sentimentales, sino de su infancia y de la importancia de la figura de su padre. "He tenido un año muy complicado porque ha fallecido mi padre, y lo único que quiero es salud para los míos. Pido salud para mí y mis hijas, que son lo más bonito que he hecho", expresó el expolítico. "Mi padre estaba bien y me enteré conduciendo de camino a Cádiz. Tuve suerte porque pasé uno de los días más bonitos de mi vida y tuve una conversación muy emocional con él días antes de que muriera", relató.

Con la voz entrecortada de la emoción, Rivera contó que el último recuerdo que tiene de su padre es el de un abrazo entre ambos: "El último día que vi a mi padre estuvimos navegando, en un chiringuito, recorriendo calitas, que le gustaba mucho el mar, y me llevó al aeropuerto, mantuvimos una conversación mucho más emocional de lo habitual con mi padre. Y me dio un abrazo. El último recuerdo que tengo de mi padre es un abrazo en el aeropuerto después de haber pasado un día estupendo en el mar".

Su nueva relación sentimental

"Sabía que no me iba a librar de esa pregunta", respondió Albert cuando uno de los entrevistadores se interesó por su vida amorosa en la actualidad. Rivera confirma su relación, un romance del que prefiere hablar con cautela. "Estoy empezando con una chica. La vida son etapas y quiero tomármelo con calma", expresó.

La persona con la que Albert recuperó la ilusión en el amor el pasado verano -al menos, la apetencia por experimentar nuevas sensaciones- es una diseñadora e influencer de nombre Carla Cotterli (35). En Instagram cuenta con más de 50.000 seguidores y que tiene su propia firma de ropa y accesorios, The Cotton Brand.

