Quién es Athenea Pérez, la representante de España en Miss Universo 2023

Cerca de un centenar de candidatas aspiran a convertirse este sábado, 18 de noviembre, en la próxima Miss Universo. La 72 edición del certamen se celebrará en El Salvador. Será la segunda vez que el país centroamericano acoja el evento.

Entre las novedades del certamen este año está la participación de dos mujeres transgénero, una mujer de talla grande y dos aspirantes casadas y con hijos, Miss Guatemala y Miss Colombia, algo posible tras el cambio de reglas que permite ahora concursar a mujeres casadas, embarazadas o divorciadas.

En concreto, 84 mujeres aspiran a suceder a la estadounidense R’Bonney Gabriela (29 años), ganadora del certamen el año pasado. Entre ellas, la española Athenea Pérez (27), primera mujer racializada en representar a España en el certamen internacional. De padre murciano y madre ecuatoguineana, la joven está graduada en Publicidad y Marketing en la Universidad Nebrija de Madrid, y no descarta dedicarse a la comunicación.

[Marina Machete se convierte en la primera mujer trans en ganar Miss Portugal]

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Athenea Pérez (@atheneaperezn)

Amante de la moda y del deporte, especialmente de la gimnasia rítmica, Athenea Pérez ha protagonizado, en sus 13 años de carrera, varias editoriales de algunas de las revistas más prestigiosas del mundo. También ha sido rostro de reconocidas marcas, como Garnier, Uber, Seat o Citroën. Uno de sus últimos contratos es con About You, el mayor portal de ventas online de Alemania, para productos de ropa, calzado y complementos.

Al sector de la moda, Athenea llegó por casualidad: "Con 14 años entré en Monroe Models porque acudí al centro comercial Nueva Condomina de Murcia, a acompañar a una amiga a un casting, pero como era abierto a todo el mundo, me presenté y gané", aseguró la modelo en una entrevista con EL ESPAÑOL.

Víctima de insultos racistas

La joven tuvo que hacer frente a numerosas críticas xenófobas desde que salió elegida Miss Universo Murcia. "Está más indicada para Miss Marruecos, no parece murciana ni aproximadamente", "pero esta chica por qué no se presenta por Guinea si es de allí", fueron solo algunos de los comentarios vertidos en redes sociales.

"Todo lo que está ocurriendo me da pena, no quiero que piensen que Murcia es racista porque yo siempre he sido muy feliz en mi región", aseguró la modelo, orgullosa del color mulato de su piel. "Mi madre es negra y he vivido el racismo hacia ella porque ha sufrido muchas circunstancias feas", explicó.

[Athenea Pérez, la 'miss' víctima de insultos racistas: "No encajo en su prototipo de murciana"]

La modelo en sus redes sociales. Instagram

Athenea ha roto muchas barreras desde su infancia."Hace 20 años creé cambios sin saberlo. Fui una de las primeras chicas racializadas en entrar al colegio, en los conjuntos regionales de gimnasia rítmica también fui la primera chica negra... Siempre lucho por poder inspirar y ser referente para las generaciones futuras", dijo durante su participación en Miss Universo España.

La modelo contó a EL ESPAÑOL cómo estaba viviendo el aluvión de comentarios racistas en redes sociales: "A mí esto no me afecta, pero me da rabia por las generaciones que vienen detrás porque no quiero que se sientan diferentes ni que se sientan atacados". Para Athenea, las críticas suponen un rechazo a "mi trabajo, mi inteligencia, mi elocuencia". "Están tirando por tierra todo lo que yo he estudiado, todo lo que yo me lo he currado para poder destacar, solo porque no les encajo en su prototipo de persona murciana-española", aseguró.

Feminista y reservada con su intimidad

La modelo, que cuenta con más de 40.000 seguidores en sus redes sociales, fue elegida Miss Universo España el pasado mes de julio: "Con 17 años me presentaba a Miss Mundo España. No clasifiqué, pero supe que algún día conseguiría algo grande".

"La vida me deja claro que los sueños sí se cumplen. Que lo que es para ti llegará. Que si le pones corazón a algo, se cumplirá", añadió.

[Marina Machete se convierte en la primera mujer trans en ganar Miss Portugal]

Feminista declarada, dejó claro en el certamen sus ideas al respecto: "La dependencia financiera hace que la mujer esté atada al hombre a pesar de no quererlo. Necesitamos empoderarnos, venirnos arriba y que las leyes nos apoyen. Necesitamos independencia y, sobre todo, que la violencia de cualquier tipo acabe".

En cuanto a lo sentimental, Athenea es bastante reservada, pero aseguró, en una entrevista para LOC, tener pareja. "Mi corazón está ocupado desde hace muchos años y, la verdad, es que eso me da mucha estabilidad y paz", dijo.

Sigue los temas que te interesan