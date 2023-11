La 'influencer' brasileña Vanessa Mancini muere repentinamente a los 41 años

La influencer Vanessa Mancini falleció repentinamente el 6 de noviembre en Brasil, según ha dado a conocer su familia este lunes. La mujer tenía 41 años y más de 31.000 seguidores en Instagram. Allí la seguían especialmente por sus contenidos relacionados con la belleza y el lifestyle o forma de vida.

Los medios locales, a partir de los informes preliminares del caso, apuntan a que la joven falleció como consecuencia de un infarto fulminante mientras estaba en su casa. Algunos medios aseguran que Mancini estaba retirando los adornos de Halloween y preparando las estancias para decorarlas con motivo de la llegada de la Navidad. Sus padres, que estaban en casa, la encontraron sin vida en el baño, tal y como publican algunos medios. "Fue atendida por médicos, pero no respondió al tratamiento", ha aclarado su círculo más cercano.

Gladson Cameli, gobernador del estado de Acre, se ha despedido de ella en sus redes sociales, dedicándole unas bonitas palabras. "Era conocida por su sentido del humor y su alegría contagiosa", ha asegurado. "¡Nunca te olvidaré amiga! Gracias por ser tan amable conmigo. Siempre fuiste diferente, dulce, especial... Estoy muy mal, no puedo dejar de pensar en ti. ¡Sé que donde quiera que estés, brillarás!", ha anotado una seguidora en comentarios de sus redes sociales.

Ha sido la familia de la conocida creadora de contenido quien ha dado a conocer la noticia. Según su círculo más cercano, Mancini tenía un "corazón enorme" y le gustaba disfrutar de la vida al máximo. En redes sociales, sus seguidores compartieron mensajes lamentando su muerte: "Qué triste noticia. Todavía no puedo creer que te hayas ido", aseguraba uno de sus usuarios.

Un infarto, posible causa del fallecimiento

Al parecer, según avanzaba el periódico O Globo, la influencer estaba con sus padres en casa cuando sufrió un infarto. Fue atendida por una ambulancia de Urgencias pero falleció en el acto. Aunque no se han conocido muchos más detalles, muchos se han fijado en una de sus últimas publicaciones en Instagram, del pasado 10 de julio, en donde la influencer aparecía con un cardiólogo destacando su buen trato, con lo que se deduce que como mínimo había realizado un chequeo al respecto.

Su muerte, por desgracia, no es la única en el gremio. Hace unos meses le ocurrió lo mismo a la it girl Larissa Borges. Y no es la única: por desgracia, cada poco sale a la luz una desgracia parecida. Incluso con misterio incluido, como el de la rapera e influencer Lil Tay, que murió a los 14 años de edad por causas que se desconocían. La joven, cuyo nombre real es Claire Hope, se empezó a hacer viral hace cinco años y ya acumulaba cerca de tres millones y medio de seguidores en Instagram.

"Es con gran pesar que compartimos la devastadora noticia del repentino y trágico fallecimiento de nuestra querida Claire. No tenemos palabras para expresar la pérdida insoportable y el dolor indescriptible. El resultado fue completamente inesperado y ha dejado a todos en estado de shock", esgrimió la familia a través de la cuenta de Instagram de la menor. Sin dar explicaciones sobre las causas, el texto también revelaba que el hermano mayor de Claire había muerto. "El fallecimiento de su hermano agrega una profundidad aún más inimaginable a nuestro dolor". Otra incógnita por resolver, como la de la influencer brasileña.

