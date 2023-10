Manuel Díaz conoce, por fin, a su hermana Mari Ángeles Raigón, la otra hija ilegítima de 'El Cordobés'

Este pasado domingo, 29 de octubre, Manuel Benítez 'El Cordobés' (87 años) vivió uno de los momentos más especiales de su vida. El extorero recibió la Medalla de la Ciudad de Córdoba, sumando una insignia más a su palmarés y, lo más importante, de parte de su ciudad natal.

Un acto en el que el quinto califa de Córdoba ha estado muy bien acompañado y en el que volvió a demostrar la buena sintonía que tiene con sus hijos. Quien no se quiso perder la cita fue Manuel Díaz 'El Cordobés' (55), con el que ha estado compartiendo momentos muy bonitos en este último año. Pero también le acompañó Mari Ángeles Raigón, hija ilegítima del extorero y con quien también mantiene una maravillosa relación.

La entrega de la Medalla regaló uno de los episodios más bonitos tanto para el premiado como para sus hijos, que protagonizaron el primer encuentro entre ambos, ya que no se conocían todavía en persona.

Manuel Benítez y Mari Ángeles Raigón en el evento. Europa Press

Mari Ángeles Raigón siempre se ha mantenido en un discreto segundo plano desde que el torero fuese obligado a reconocerla públicamente como su hija. De ese momento ya han pasado 23 años. Durante años, padre e hija no mantuvieron una estrecha relación, pero tras el divorcio del extorero en 2016 todo cambió. Un año más tarde, llegaría el esperado reencuentro y ahora se ha confirmado su estrecha relación con una fotografía abrazándose.

Pero lo más especial del evento fue el encuentro entre los hermanos. "Es un día muy emocionante, la verdad es que sí. No nos conocíamos, y para mí y yo creo que para él también ha sido un encuentro muy emotivo, como si lo hubiera visto ayer", confesó Mari Ángeles Raigón, quien quiso dejar claro que se reunirían de nuevo. "Ya hablaremos tranquilos. Me ha preguntado por mi madre, yo le he preguntado también y le he dicho que me alegraba muchísimo de la relación que tiene él con mi padre. Muchas emociones que años atrás ni nos imaginábamos".

Están siendo, sin duda, unas semanas muy especiales para Manuel Díaz. Hace apenas dos semanas se retiraba de los ruedos en una corrida en la que estuvo presente su familia y en la que se vivieron momentos que recordará para siempre. Ahora puede sumar otro logro tras haber conocido a su hermana después de tantos años y haber podido conversar con ella.

Además, en el evento Manuel Benítez anunció otra noticia relevante para la familia: va a comenzar a escribir sus memorias donde seguro sus dos hijos ilegítimos, que ahora son un apoyo fundamental en su vida, protagonizan varios episodios. "Todavía no he empezado, déjame un poco de tiempo", desveló. "Jolín, pues tienes muchas historias que contar", contestó bromeando su hijo, orgulloso y emocionado de poder estar junto a su padre en un día tan importante.

