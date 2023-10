La gala del Premio Planeta reúne en Barcelona a rostros conocidos como Boris Izaguirre y Yolanda Díaz

El Museu Nacional d’Art de Cataluña, en Barcelona, se ha vestido de gala este domingo 15 de octubre por la 72º edición del Premio Planeta de Novela. A la tradicional cena literaria han acudido diversos rostros conocidos del mundo de la cultura, de la política y de la comunicación para presenciar una noche llena de sorpresas.

Por la alfombra roja han desfilado personalidades como el presidente del Grupo Planeta, José Creuheras (66 años) y su mujer, Columna Martí. Ambos iban acompañados de personas relacionadas con la política como la consejera de Cultura de la Generalitat Natalia Garriga (54); el delegado del Gobierno en Cataluña, Carlos Prieto; el ministro de Cultura en funciones, Miquel Iceta (63); la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social en funciones, Yolanda Díaz (52); el ministro de Universidades, Joan Subirats, el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni (54); y Artur Mas (67), expresidente de la Generalitat.

También han llegado Pedro J. Ramírez (71), director de EL ESPAÑOL, Cruz Sánchez de Lara (50), vicepresidenta de EL ESPAÑOL, Manel Fuentes (52), Boris Izaguirre (58), Adela González (50), Màxim Huerta (52), Pilar Eyre (72), Juan del Val (53), Roberto Brasero (52), Gloria Serra (58) y Roberto Leal (44), entre otros. Todos ellos han posado en el photocall del Premio Planeta.

La consejera de Cultura de la Generalitat Natalia Garriga; el delegado del Gobierno en Cataluña, Carlos Prieto; el ministro de Cultura en funciones, Miquel Iceta; la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social en funciones, Yolanda Díaz; el presidente del Grupo Planeta, José Creuheras; su esposa, Columna Martí; el ministro de Universidades, Joan Subirats, y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. EFE

Este 2023, la ganadora ha sido Sonsóles Ónega (45) con Las hijas de la criada. "Ha sido el desafío más grande que he hecho en mi vida. No me produce ningún sonrojo decir que me he presentado a todos los premios habidos y por haber, y éste por fin lo he ganado", confesaba la hija de Fernando Ónega (76). "Se lo dedico a las escritoras con hijos y a los hijos de escritoras", sentenciaba.

La obra literaria de Sonsoles se presentó bajo el título Otoño sin ti y el pseudónimo de Gabriela Montes. La presentadora ha sido quien releva a Luz Gabás (55) con la novela Lejos de Luisiana, quien también escribió en 2012 Palmeras en la nieve, éxito que después se llevó a la gran pantalla interpretado por Mario Casas (37) y Berta Vázquez (31). La sangre del padre, de Alfonso Goizueta, ha sido la novela finalista.

Han sido 1.129, 461 más que el año pasado, las novelas presentadas para conseguir el galardón literario mejor dotado económicamente del mundo, con 1 millón de euros para la ganadora y 200.000 para el finalista.

Cena de gala para la gran noche del Premio Planeta JALEOS

Planeta ha conseguido un récord histórico de participación, un crecimiento que podría deberse a que, por primera vez, se haya permitido entregar los libros en formato digital. Esta ceremonia se ha convertido en un evento no sólo literario, sino también social, ya que pretende elevar los niveles de popularidad y difusión de los autores premiados.

La editorial ya dio a conocer sus 10 finalistas, de los cuales cinco cuentan con un pseudónimo y tres de ellos son de mujeres. Son Lágrimas en el fondo del mar, de Clara Isabel Aguilar Esteban; Otoño sin ti, de Gabriela Monte (pseudónimo), Li Qingzhao, de Pilar González España; Sexudario, de Mar de Mármara (pseudónimo); El rey del este, de Luis Parterrío (pseudónimo); Verlas venir, de Francisco-José Torres Alborch; Dexados, de Lorenzo Fernández Prieto; El reencuentro, de Tintaleve (pseudónimo); Sombras en la pared, de Karla Munich (pseudónimo); y Otro cielo, de Elizabeth Gothelf.

Además, la mayoría de las obras escogidas han sido de novela negra, testimonial y con personajes femeninos, reflejando así el empoderamiento femenino que se ha desarrollado durante estos últimos años.

Este año, la mayoría son procedentes de España con 482, a quien le sigue América del Sur con 309. El resto de los originales proviene de América del Norte (96), América Central (33), el resto de Europa (20) y África (1). Hay 188 de los que no han especificado su procedencia.

Boris Izaguirre en el Premio Planeta. Europa Press

El Jurado del premio lo integran actualmente José Manuel Blecua Perdices, Fernando Delgado, Juan Eslava Galán, Pere Gimferrer, Carmen Posadas, Rosa Regàs y Belén López, en calidad de secretaria con voto.

Entre los autores ganadores de las últimas ediciones se encuentran Carmen Mola en 2021 con La bestia, Eva García Sáenz de Urturi en 2020 con Aquitania, Javier Cercas en 2019 con Terra Alta, Santiago Posteguillo en 2018 con Yo, Julia, Javier Sierra en 2017 con El fuego invisible, y Dolores Redondo en 2016 con Todo esto te daré.

