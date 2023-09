Kiko Rivera: "Podría haber muerto en una de mis noches locas. Me metía 10 gramos de cocaína. Bastante bien estoy"

Kiko Rivera (39 años) vuelve a la carga. El cantante y productor musical ha pasado una última etapa de su vida marcada por los problemas de salud. Muchos de ellos han estado provocados por los excesos que marcaron la época más convulsa y ajetreada de su vida. Las fiestas y el consumo de alcohol y drogas dejaron al hijo de Isabel Pantoja al borde del abismo.

Ahora, con motivo de una extensa entrevista, se ha viralizado un testimonio suyo en el que habla de su potente relación de amor y odio con las drogas. Fueron sus fieles compañeras de viaje durante innumerables noches de fiesta y desenfreno hasta el amanecer, pero también las causantes de que su vida pendiera de un hilo durante muchos momentos. Los más duros y terrible de su camino.

No es la primera vez que Kiko Rivera confiesa que durante su trayectoria ha consumido sustancias peligrosas. Sin embargo, seguramente sí ha sido una de las ocasiones más señaladas en las que se ha referido a este tema, especialmente por lo explícito que ha sido con las cantidades que era capaz de tomar, sobre todo de cocaína.

¿Cuánta cocaína consumía Kiko Rivera en sus noches más locas?

Kiko Rivera se ha abierto en una amplia e íntima entrevista que ha concedido al conocido YouTuber Jordi Wild (39), quien ha conseguido que el hijo de Isabel Pantoja hable largo y tendido sobre su relación con las drogas. En actitud tranquila y sosegada, el cantante español confiesa que muchas de sus noches más locas estuvieron estrechamente relacionadas con la cocaína.

El productor musical recuerda que era capaz de vivir permanentemente en el éxtasis gracias a la gran cantidad de dinero que ingresaba: "Tuve tanto éxito que se me empezó a triplicar y cuadriplicar el caché. Hasta 60.000 euros por hacerme fotos". La enorme repercusión de su figura, unida a la de toda su familia, le convirtieron en un auténtico icono de la noche.

Además, Rivera reconoce que la fama y la abundancia de dinero le llegaron tan joven que no supo gestionarlo hasta arruinarse en varias ocasiones fruto de los excesos: "Me llegó muy fácil y las cosas cuando llegan fácil se van fácil. Me generó un problema casi que te diría de por vida y que hoy sigo luchando contra él".

Estas locuras le llevaron a ser adicto, algo que no esconde precisamente porque ha conseguido revertir la situación para luchar contra sus excesos: "Estoy muy bien, pero lo he pasado muy mal y viene de ahí. Un chaval con 18 años, 100.000 euros todas las semanas, imagínate".

Una de las confesiones más impactantes que deja Kiko Rivera, y que ha generado mucho revuelo en redes sociales, es en la que confiesa la cantidad de cocaína que podía llegar a tomar en una sola noche. Cifras que no solo asustan por el costo económico que suponían, si no porque implicaban poner en un riesgo total su vida. Por ello, Kiko no esconde que en más de una ocasión estuvo a punto de morir por no saber poner freno a esos excesos que marcaron la etapa más alocada de su controvertida vida.

"Me podría haber muerto en una de mis noches locas que me he puesto 10 gramos de cocaína. Te estoy hablando que me he pegado muchos años consumiendo a diario. Bastante bien estoy". Así es el relato de una persona que se confiesa adicta, que conoce todas las aristas de la noche, pero que considera haber salido de la parte más oscura de un túnel en el que le metieron la juventud, el dinero y la mala cabeza.

