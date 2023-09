El drama familiar de Karina: su nieta, de dos años, sufre una "grave y rara enfermedad"

La nueva edición de GH VIP arrancaba el pasado 14 de septiembre en Telecinco de la mano de Marta Flich (45 años) y de concursantes como Carmen Alcayde (50), Oriana Marzoli (31), Gustavo Guillermo (46) -chófer de María Teresa Campos antes de su fallecimiento-, Laura Bozzo (72) o Karina (76).

Esta última se ha mostrado cabizbaja desde su ingreso sin motivo aparente. Este pasado martes 19 de septiembre desveló las razones mientras dibujaba su 'Curva de la vida', una dinámica en la que debe representar los altibajos de su vida. Un hecho destacaba del resto: la enfermedad de su nieta.

La cantante aseguró entre lágrimas que "mi nietecita Ana está un poco mala pero yo le pido a Dios todas las noches que se ponga buena. Yo por ese motivo estoy aquí, para que mi hija pueda buscar a médicos mejores".

Ahora, ha sido su hija, Azahara Díaz Llaudes, la que ha roto su silencio y ha lanzado un comunicado en el que ha explicado cuál es la situación real que está viviendo la familia. "Como reveló ayer mi madre, mi hija fue diagnosticada de una enfermedad grave y rara cuando sólo tenía 1 mes y 23 días de vida", comienza la primogénita de Karina.

Fue el pasado 27 de marzo cuando Azahara se convertía en madre por tercera vez de una niña llamada Elena. El mayor es José Carlos y la segunda, Ana. Ella nació en 2021 y fue entonces cuando ocurrió la tragedia. "Hemos pasado mucho tiempo en hospitales. Actualmente está controlada y lleva una vida de lo más normal posible, pero por su enfermedad necesita cuidados permanentes las 24 horas", continúa. Por ello, lamenta que "no voy a poder asistir a plató a apoyar a mi madre, pero esa labor recae en el mejor, mi padre".

La joven ha recalcado que esta será "la única vez que hable de este tema" y no entrará en dar "detalles específicos", ya que quiere seguir "manteniendo el anonimato de mi familia, por el bien de mis tres hijos".

Sin embargo, ha querido aprovechar la oportunidad para dar "visibilidad a las familias que tenemos hijos con enfermedades raras, para recordar que nuestros hijos tienen una enfermedad, pero no son raros, al contrario, son pequeños grandes héroes. Se habla poco o nada de las enfermedades raras porque los padres estamos entregados a nuestros hijos y tenemos muy poco tiempo o ninguno, para hablar y meter presión a las administraciones, por eso aprovecho este momento para recordar que existimos y que necesitamos ayuda".

Subraya que, para que las familias como la suya salgan adelante y afronten estas situaciones, se necesita abordar una serie de cuestiones primordiales: "Invertir en investigación y en formación, ampliar la red de centros de atención temprana, en psicólogos, apoyo a las familias, ayudas económicas" y, por último, conseguir un buen personal sanitario tanto en hospitales como en guarderías y colegios".

Para terminar, ha querido dar "las gracias" al hospital Fundación Jiménez Díaz, "en especial a los médicos y enfermeras de pediatría de la cuarta planta"; a su padre, que "nos ayuda todo lo que puede y lo que no puede también", a su "familia, amigos y mi marido" y, como no, a su madre. "Gracias mamá, ya lo dije y no me cansaré de repetirlo, eres la mujer más buena, bonita, divertida y valiente del mundo. Te queremos a rabiar. Mi hija tiene la mejor familia que podría tener", concluía.



Así es Azahara

La hija mayor de Karina nació en 1982 fruto de la relación que la intérprete mantuvo con el actor Carlos Manuel Díaz. Estudió en la Universidad Politécnica de Madrid y ha trabajado durante un tiempo en la compañía Air Europa.

Azahara lleva una vida anónima, tranquila y alejada de los medios. Ni su entorno ni ella suele dar información de su vida privada aunque, según pudo conocer EL ESPAÑOL, en abril del año pasado se casó en secreto en un ayuntamiento de Madrid con un hombre llamado José Eiriz en una ceremonia íntima, familiar y de carácter civil. "No son ellos muy dados a grandes fiestas y querían hacer algo pequeño y reducido", confesó una fuente cercana a la familia a este periódico.

