Rodolfo Sancho cambia radicalmente de actitud tras sus polémicas declaraciones: "Di imagen de prepotente"

Este jueves 7 de septiembre se cumple un mes desde que Daniel Sancho (29 años) ingresara en la prisión de Koh Samui, en Tailandia, por presuntamente asesinar y descuartizar a Edwin Arrieta. El calvario que han sufrido sus padres desde entonces ha sido inconmensurable.

Silvia Bronchalo (48), aterrizaba el 17 de agosto al país asiático para visitar a su hijo. Ella se ha mostrado desde entonces serena y ha atendido a los medios desde el respeto. Hablaba por primera vez ante las cámaras un día después de llegar a la isla. "Os agradezco mucho el interés, el respeto y la empatía que habéis mostrado, sobre todo ayer. Está siendo muy difícil", comenzaba ella.

Sin embargo, hemos tenido que esperar hasta este 6 de septiembre para escuchar las primeras palabras de su padre, Rodolfo Sancho (48), sobre el crimen del chef. "Para esa parte de la prensa que creen que yo estoy por los suelos llorando, eso no soy yo. Hay dos formas de tomárselo cuando vienen las cosas en la vida, como una desgracia o como un reto. Creo que he dicho suficiente. No van a conseguir lágrimas de mí", declaraba ante la prensa. Era El programa del verano el que recogía estas duras declaraciones.

Ahora, un día después de desconcertar a los medios de comunicación y de ser criticado por su frialdad con estas confesiones, el actor ha vuelto a hablar ante las cámaras para aclarar que todo ha sido un malentendido.

"Como os imagináis ayer salí de un momento complicado ahí dentro", haciendo referencia a su reencuentro en prisión con Daniel, y ha continuado: "La imagen que di fue quizás muy dura, quizás prepotente", reconocía, pero "siempre he tenido una sonrisa con la prensa. Ha sido un mecanismo que uso para sentirme firme, para sentirme fuerte y para ayudar a mi hijo", sostenía, reflejando así un cambio de actitud.

Según ha confirmado su abogado, Marcos García Montes, será este sábado 9 de septiembre cuando el protagonista de Isabel abandonará Tailandia después de permanecer en el país por seis días.

Se desconoce la conversación entre él y su hijo, ya que Rodolfo ha declinado hacer ningún tipo de declaración sobre "preguntas personales". "No te puedo comentar ese tipo de cosas, insisto, esto es privado y cualquier cosa que se diga puede ser contraproducente", subrayaba a los periodistas que se encontraban en las inmediaciones de la cárcel tailandesa.

