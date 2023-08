Feliciano López y Sandra Gago se convertirán en padres por segunda vez

Feliciano López (41 años) y Sandra Gago (27) están de enhorabuena. El matrimonio espera su segundo hijo, al que darán la bienvenida en febrero de 2024. Así, su primogénito, Darío (2), se convertirá en hermano mayor.

La joven modelo ya ha cumplido el tercer mes de embarazo y, de momento, desconocen el sexo, tal y como informa la revista ¡HOLA! Su primera experiencia con la paternidad llegó el 4 enero de 2021 y siempre tuvieron el deseo de ampliar la familia.

"No me quiero quedar sólo con uno. No quiero que Darío sea hijo único. Y Sandra tampoco. Siempre hablábamos de formar una familia, en ningún momento estaba la opción de tener solamente un hijo", confesaba recientemente Feliciano López a la cabecera rosa tras retirarse del tenis. Hasta ahora, ni él ni su mujer se han pronunciado públicamente sobre su próxima paternidad.

Portada de la revista ¡HOLA!

La buena nueva ha salido a luz a punto de celebrar su cuarto aniversario. Fue el 20 de septiembre de 2019 cuando Feliciano López y Sandra Gago se dieron el 'sí, quiero' en una lujosa finca de Marbella. La modelo y el extenista decidían dar el gran paso apenas un año después de comenzar su relación. Para ella se trataba de su primer matrimonio, mientras que para el deportista era su segundo enlace, ya que antes había pasado por el altar con Alba Carrillo (37).

Casi un año y medio después, Feliciano y Sandra dieron un paso más en su historia de amor, convirtiéndose en padres por primera vez. Ambos lo anunciaron a través de sus redes sociales, asegurando que se trataba de "un sueño cumplido".

Para Feliciano, especialmente, están siendo meses de cambios. El pasado 1 de julio se retiró del tenis, rodeado de sus seguidores y seres queridos. Entre ellos su mujer y su primogénito, a quienes dedicó unas emotivas palabras.

Feliciano López junto a su mujer y su hijo cuando se retiró del tenis. Instagram

"Siempre he pensado que hay vida después del tenis y no veo la hora de comenzar este nuevo capítulo de mi vida junto con mi bella esposa, Sandra Gago, y mi hijo, Darío. Sandra, te hubiera elegido un millón de veces porque eres el corazón más puro que he conocido. Me hiciste el hombre más feliz al dar a luz a nuestro hijo y además eres la razón detrás de mi voluntad de ser un mejor ser humano cada día. Prometo que estaré a la altura de ti como persona", expresó entonces Feliciano López sin dar ninguna pista sobre su futura paternidad.

