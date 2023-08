Andrea, la hermana de Joaquín Prat, ha sido madre por tercera vez: "Los niños están locos con su hermana"

El verano acaba con una gran alegría para la familia Prat, que celebra la llegada de un nuevo miembro. El pasado jueves, 24 de agosto, nacía el tercer hijo de Andrea Prat (36 años), la hermana menos mediática de Joaquín (48) y Alejandra Prat (46), pese a haber seguido los pasos periodísticos de su archifamoso padre, el gran Joaquín Prat. Ella misma lo ha anunciado a través de sus redes sociales, donde tiene casi 7.000 seguidores, entre ellos muchos compañeros de profesión.

Sólo ha hecho falta una bonita foto del bebé en su cuna del hospital y un texto con su nombre y la fecha de su venida al mundo. Es una niña, la primera de la pareja, se llama Gala y tendrá como compañeros de juegos a los otros dos hijos de Andrea, Mauro (6) y Hugo (5), fruto de su matrimonio con Jacobo Millán.

Aún convaleciente del parto, la feliz mamá ha hablado con EL ESPAÑOL para contar brevemente cómo se encuentra y cómo ha ido todo. Siempre cercana, amable y atenta con la prensa, Andrea sólo piensa en disfrutar de su pequeña tras un embarazo en el que ha tenido algún que otro contratiempo.

La pareja, con su bebé en brazos. Redes sociales

"Ha ido todo muy bien. Ha sido muy rápido y fácil. ¡Gala está perfecta y yo también! La verdad es que estamos súper felices", releva a este medio unas horas después de haber dado a luz. La familia entera está emocionada con la llegada de la niña, en especial sus hermanos. "Los niños ya la conocen y están como locos con su hermana pequeña que ha venido a completar nuestra preciosa familia", asegura Andrea, que también ha mostrado en su Instagram una foto de los pequeños cogiendo en brazos al bebé por primera vez.

Ahora toca descansar y disfrutar de la baja laboral que en su caso ha sido más larga de lo normal, ya que tuvo que dejar su trabajo en Telemadrid por problemas en la gestación. "Un hematoma intrauterino que puso en riesgo el embarazo y a mí me ha tenido fuera de juego. Poco a poco la situación va mejorando y el hematoma no ha seguido creciendo, así que ahora no queda otra que hacer vida muy tranquila y seguir guardando reposo, con la esperanza de volver a la normalidad lo antes posible", contaba en sus redes.

Por suerte, con reposo y buenos cuidados, el susto quedó solamente en eso, en un susto, y hoy Andrea y Jacobo, que el pasado mes de junio celebraron ocho años de casados, celebran que ya son familia numerosa. Muchos amigos conocidos de la periodista no han dudado en darle la enhorabuena a través de las redes. Patricia Pardo (39), que está embarazada de su primer hijo, le escribe: "¡Qué cousiña bonita! ¡Enhorabuena, mami!".

