Edwin Arrieta quería vivir en Barcelona con Daniel Sancho como pareja de hecho: los tres mensajes clave que envió

"Tenemos ya los resultados definitivos de la autopsia. Primero se pelearon, según las pruebas en el lugar -del crimen-. Daniel le dio un puñetazo, luego el doctor (Arrieta) se cayó y se golpeó la cabeza contra el lavabo, pero no murió en ese momento, sino cuando (Sancho) comenzó a cortarle el cuello, según los forenses", ha explicado este lunes, 21 de agosto de 2023, el número dos de la Policía de Tailandia, Surachate Hakparn.

La autopsia de Edwin Arrieta, a priori, no deja lugar a dudas. Mientras se van conociendo nuevos detalles sobre este atroz crimen, Daniel Sancho continúa privado de libertad en la cárcel de Koh Samui, al sur de Tailandia. Horas antes de que la autopsia viera la luz, este domingo, día 20, el espacio Fiesta, en Telecinco, ha desvelado tres mensajes de teléfono que envió Edwin Arrieta a una tercera -y desconocida persona- el 29 de mayo de 2023.

La tercera persona destinataria de esos mensajes sería española. En esos escritos, Edwin menciona a Daniel Sancho como su pareja, y expone su deseo de "desvincularse de los amigos de mi pareja". Aparte de querer homologar su título académico para ejercer la medicina en España, Arrieta sostiene su deseo de convertirse en la "pareja de hecho" de Sancho.

Imagen de los mensajes de Edwin, facilitados por el programa 'Fiesta' de Telecinco. Mediaset

"No se olvide de mirarme el piso en Barcelona, quiero desvincularme de Madrid por los amigos de mi pareja (...). Como ya le comenté quiero hacer mi vida con Dani, pero no en Madrid, mándeme el presupuesto de pareja de hecho, no se preocupe por el pago, tengo cuenta en un banco de España. Ya para septiembre realizaremos todos los trámites", son las frases, comprendidas en tres mensajes, que Edwin envía el pasado mes de mayo.

Carmen Balfagón, portavoz de la familia Sancho, estaba en el plató de Telecinco y reaccionó a la exclusiva del programa. "No sé quién ha filtrado estas conversaciones de Edwin, pero es una información que tiene mucha importancia, estas conversaciones tienen que formar parte de la investigación, son datos cruciales (...). Estamos alegando que Daniel siempre ha dicho que se encontraba en una jaula, así que habrá que comprobar si las intenciones de Edwin eran también deseadas por parte de Daniel o no".

Muy cauta, ha asegurado que "no sabemos si podría querer ser pareja de hecho para facilitar su llegada a España", pero sí ha destacado la importancia de conocer el "contexto" de dichos mensajes porque podrían demostrar que lo que Daniel declaró en un principio -"soy culpable, pero yo era su rehén. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho"-.

La autopsia

Después de desvelar la autopsia, Surachate, conocido como Big Joke, ha asegurado a EFE que ya tienen "pruebas suficientes" contra Daniel, y espera que se envíe el informe de la investigación policial a la Fiscalía esta semana, de modo que el juicio podría comenzar a partir de entre tres y seis meses.

"Se puede decir que este caso ya está cerrado, completo. (...) El caso se ha resuelto rápido. Ahora la Policía está preparando el informe final para enviarlo a la Fiscalía antes de este viernes", ha apuntado el Policía que supervisa la investigación.

Daniel Sancho, días antes de ingresar en prisión.

La Policía dispone de 83 días para la investigación, iniciados desde que Sancho ingresó en prisión provisional el 7 de agosto.

El alto cargo policial ya hizo, no obstante, un anuncio similar el pasado martes durante una rueda de prensa en la comisaría de Koh Phangan, la turística isla vecina a Koh Samui en la que tuvo lugar el asesinato y descuartizamiento de Arrieta el 2 de agosto.

Entonces, Surachate dio la investigación por concluida y afirmó que Sancho había apuñalado a Arrieta en el lado izquierdo del pecho durante una pelea, si bien se desconocía la causa de la muerte, al no disponer de los resultados de la autopsia en ese momento.

Ahora, Big Joke habla de un puñetazo, y no de un apuñalamiento, y afirmó que los resultados de la autopsia son "definitivos".

Surachate ha admitido, asimismo, en la conversación con EFE que aún quedan partes del cuerpo de Arrieta por hallar, y que una de ellas es el torso, donde cree que podría localizarse el teléfono móvil del cirujano.

Sancho volvió a ser interrogado por agentes de Policía en la prisión de Koh Samui el miércoles pasado, lo que dio muestra de que la investigación continuaba, pese al anuncio del mediático Surachate del cierre del caso el día anterior.

Sancho ha sido acusado por la Policía de asesinato premeditado después de que él mismo confesara haber matado y descuartizado al cirujano colombiano de 44 años Edwin Arrieta el pasado 2 de agosto en la isla tailandesa de Phangan.

Sancho y Arrieta, que se conocieron el año pasado a través de Instagram, habían quedado en Koh Phangan el 2 de agosto, día en el que tuvo lugar el asesinato y descuartizamiento del cirujano, cuyos restos han sido encontrados en varias localizaciones de la isla, incluido el mar.

