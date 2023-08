Albert Rivera, destrozado tras la muerte de su padre a los 71 años: sus primeras palabras y la visita de Malú

Albert Rivera (43 años) ha recibido una de las peores noticias de su vida. Este 20 de agosto, su padre, Agustín Rivera, fallecía a los 71 años por un problema del corazón, mientras el exlíder de Ciudadanos se encontraba en Londres. Rivera puso rumbo rápidamente hasta Málaga para acompañar a su madre, María Jesús, y despedirse de su progenitor. Malú (41), su reciente expareja, también se ha desplazado hasta la provincia andaluza para estar a su lado en este durísimo momento.

"Estamos rotos", confesaba este domingo el expolítico con el rostro serio a Europa Press antes de entrar al tanatorio. Aseguraba también que era "un día muy difícil" para toda la familia y que aún no se creía todo lo que estaba pasando. Estas eran sus primeras palabras.

Este verano está siendo especialmente mediático para Rivera. Su relación con la artista de Ahora tú se rompía después de cuatro años y una hija en común, Lucía (3) el pasado 24 de junio tras meses de rumores de crisis entre la pareja. Albert volvía a copar las portadas del papel couché tras ser fotografiado con dos chicas distintas en Ibiza, primero con Aysha Daraaui (35) y luego con Carla Cotterli (35), su nueva ilusión.

[Albert Rivera y Carla Cotterli, un romance que cumple un mes: el temor de ella y la reacción de Malú al respecto]

Albert Rivera, en el tanatorio. Gtres

EL ESPAÑOL pudo conocer en detalle que Cotterli y el abogado llevan quedando desde hace un mes y que "están en la fase de conocerse. Es algo especial que temen que se estropee", de ahí que Rivera negara una y otra vez mantener algún tipo de relación amorosa con Daraaui y considerar unas "horteradas" las preguntas que varios reporteros le hicieron sobre ello.

Ahora, y pese a que su romance con Malú ya terminó, ella ha decidido acompañar y arropar a Albert para mostrarle su apoyo en este difícil momento. Así, la madrileña ha acudido al Tanatorio de la Axarquía, en Málaga, junto a su madre, Pepi Benítez, su prima y el marido de ésta. Por otro lado, no ha querido dar declaraciones al respecto, aunque se mostraba visiblemente destrozada.

Malú sobre su relación con Albert

Malú rompía su silencio tras el nuevo noviazgo de su expareja el pasado 18 de agosto en la revista Elle. "En ocasiones, crees en algo y luchas por ello con todas tus fuerzas. Pero a veces no se da. Y no es culpa de nadie, no es malo ni bueno, sucede sin más. Hay que tratar de entenderlo y asumirlo de la mejor forma posible".

Malú, saliendo del tanatorio. Gtres

[Malú habla por primera vez de su ruptura con Albert Rivera: "Es más fácil empezar una relación que salir de ella"]

Además, subrayaba que las rupturas siempre dejan algo que aprender. "Es mucho más fácil empezar una relación que salir de ella. Pero cuando te vas de un sitio tienes que recordar cómo entraste. Eso te ayudará a olvidar por qué te marchas y a traspasar la puerta con lo bueno en tu cabeza".

Sigue los temas que te interesan