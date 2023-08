Macarena Olona tiene nuevo novio: confirma su relación con un músico "republicano, feminista y antifascista"

Macarena Olona (44 años) vuelve a escena tras su descalabro electoral del pasado 23 de julio. La que fuera integrante de Vox decidió dar un cambio absoluto a su carrera política y fundó, contrarreloj, su propio partido. Caminando Juntos llegó a última hora a las elecciones generales, pero finalmente, cumplió el reto de tener su papeleta junto al resto de grandes formaciones.

Los resultados no fueron especialmente buenos, ya que solo consiguió rascar unos pocos miles de votos. Sin embargo, la campaña le sirvió para reforzar su imagen en los medios, la cual había caído en picado tras su separación del partido de Santiago Abascal (47). A pesar de que las urnas no le hayan sonreído como seguramente esperaba, lo que sí avanza es su vida sentimental.

La política alicantina se ha encargado de confirmar que se encuentra iniciando una relación amorosa con un hombre. Una unión de la que ella misma ha contado detalles íntimos, especialmente sobre cómo se conocieron. Una curiosa anécdota que se ha viralizado en redes sociales al igual que la tendencia ideológica de su nueva pareja.

¿Quién es el nuevo novio de Macarena Olona?

Macarena Olona ha concedido recientemente una entrevista a La Voz de Galicia en la que ha contado, entre otras muchas cosas, cómo surgió su nuevo amor. Se trata del músico David Romero, quien llegó a su vida por casualidad y por efecto del azar de las redes sociales. Sin embargo, poco a poco han ido fortaleciendo ese trato hasta terminar teniendo una relación.

Por tanto, como ella misma confirma, su corazón está ahora ocupado. La líder de Caminando Juntos y el artista mantienen una relación sentimental que nació mientras intercambiaban mensajes por internet. De hecho, ella fue quien dio el primer paso al reaccionar a una entrevista que el músico había dado, precisamente, en el medio en el que ahora se confiesa.

En dicho encuentro, David Romero confesaba que era un músico que se definía a sí mismo como "republicano, feminista y antifascista". Palabras que sin duda no estaban entre las más usadas por la política durante su etapa más activa en Vox. Sin embargo, cuando vio esta entrevista en redes sociales, no dudó en reaccionar ante su descubrimiento. Un mensaje que, seguramente, pensaba que se perdería entre los cientos que generó la entrevista.

Estas reacciones se produjeron porque el gallego había afirmado que "defendía el derecho de los inquilinos a tener un proyecto de vida" y confesaba que "no tenía intención de subirles la cantidad a los suyos". A David Romero le llegó la reacción de Macarena Olona, a quien llegó incluso a insultar al ver que se trataba de uno de los rostros más reconocibles de Vox.

Sin embargo, lo que mal empieza, a veces, bien acaba. Poco a poco se fueron repitiendo esa interacciones en redes sociales. Cruzaron varios 'me gusta' y poco a poco se fueron dando cuenta de que tenían en común mucho más de lo que nunca pudieran haber imaginado. Así fue como nació una relación que pasó de las redes sociales a la vida real.

¿Cómo surgió la relación entre Macarena Olona y David Romero?

Una vez ya se conocían y habían interaccionado de manera más frecuente por redes sociales, se produjo una segunda polémica que terminó por unirles. Un día, el músico publicó una foto de unas albóndigas que acababa de cocinar. Olona no lo dudó y le respondió "me llega el olor aquí". El artista recibió de buen agrado el comentario y replicó: "Mejor saben". A partir de ese momento, la tendencia de Olona y su trayectoria política hicieron el resto.

Muchos usuarios en redes sociales comenzaron a insultar a Romero a quien llamaban "perroflauta" y otro tipo de insultos. La situación se volvió tan incómoda que Olona decidió escribir por privado a David para pedirle disculpas por la catarata de insultos que se había desatado en su contra.

A raíz de ese mensaje comenzaron a fraguar una fuerte relación, se fueron conociendo, fueron intercambiando pareceres y fueron cogiendo confianza. Esos pasos previos provocaron que la política volviera a tomar la iniciativa, invitando a cenar al músico.

"Desde el primer momento que nos vimos me di cuenta de que no era como yo pensaba. Hablamos mucho de política y vi que, aunque hay cosas en las que discrepamos, en cuanto a los temas sociales no somos tan distintos", así lo explicaba el artista. El único obstáculo que tienen ahora mismo es la distancia. Sin embargo, hacen todo lo que pueden para verse.

Han situado su cuartel general en Allariz, un pequeño municipio de poco más de 6.000 habitantes en la provincia de Orense que les pilla a ambos como punto geográfico idóneo entre Madrid y Vigo. Mientras la política sale en AVE a sus encuentros con su nuevo amor desde la capital, el músico recorre las mismas horas de coche hasta el lugar donde dan rienda suelta a su pasión. Y poco a poco, juntos van dando pasos para afianzar su noviazgo.

