Daniela Santiago, en la semana del Orgullo LGTBI: "Yo me siento orgullosa de ser quien soy cada día del año"

Daniela Santiago (41 años) no deja de cumplir sueños. Aunque dentro de su profesión ciertos proyectos pueden resultar habitual, la actriz confiesa que ha sido una verdadera ilusión convertirse en embajadora de Pantene. Lo comentaba recientemente en sus redes sociales y ahora vuelve a reiterarlo en una entrevista concedida a EL ESPAÑOL durante la presentación del equipo 'rescate' de la marca, este jueves, 29 de junio, en el Hotel Santo Mauro de Madrid.

Casualidad o no, la presentación de este nuevo trabajo coincide con la celebración de la Semana del Orgullo LGTBI, fecha que la que fuera intérprete de La Veneno festejará en Madrid junto a su comunidad.

Muy contenta, cercana y presumiendo de su llamativa melena rizada que le ha permitido formar parte del team rescate de Pantene, Daniela Santiago también ha hablado con este periódico sobre el fallecimiento de Carmen Sevilla, una figura a la que ha "endiosado" y que siempre permanecerá en sus recuerdos como una de las grandes referentes de España.

Daniela Santiago, en la presentación de los productos de verano de Pantene. Gtres

En sus redes sociales comentaba que ser embajadora de Pantene es un sueño cumplido. ¿Cómo ha sido la experiencia?

Me siento muy feliz, es un sueño cumplido. Desde pequeñita veía esta marca y mujeres con impresionantes melenas y yo decía que quería ser una de ellas. Hoy me veo cumpliendo otro sueño. Estoy muy feliz de pertenecer a esta familia.

¿Cómo ha sido trabajar con compañeras tan diferentes? Paula Echevarría, Rossy de Palma, Violeta Mangriñán y Désirée Vila.

Hay un elenco de cinco mujeres increíbles. Son extraordinarias. Tuvimos la suerte de grabar en Barcelona, en la playa, y nos convertimos realmente en un team rescate. Lo pasamos súper bien.

Dice que éste es un sueño cumplido. ¿Cuál es el siguiente?

Se podría decir que es irme a Estados Unidos o México y probar suerte por aquellos sitios. Me encantaría.

Estamos en la semana del Orgullo LGTBI. ¿Cómo lo va a celebrar? ¿Estará en algún acto?

Es la semana del Orgullo y yo me siento orgullosa de ser quien soy cada día del año. Esta semana en especial voy a estar en Madrid con mi comunidad y reivindicando nuestros derechos, que creo que a día de hoy hace mucha falta.

Las embajadoras de los productos rescate de Pantene. Gtres

¿Qué mensaje enviaría a aquellos que piensan que no es necesario celebrar el Orgullo?

Sigue siendo muy necesario porque la tasa de empleo en la comunidad trans sigue siendo muy baja. Porque creo que a día de hoy siguen cometiéndose muchas injusticias con nuestra comunidad y me parece que tenemos que seguir dando visibilidad y no dar un paso atrás. Hemos peleado durante muchísimo tiempo para avanzar un poco con el tema de nuestros derechos como para ahora tener que estar en alerta porque hay personas que no quieren comprender que esto es normal.

Esta semana ha fallecido Carmen Sevilla y usted la ha recordado con un emotivo post en sus redes sociales. En su caso, ¿ha sido un referente?

Yo la primera parodia de teatro que hice en el colegio fue de Carmen Sevilla, de su Telecupón y las ovejitas. Para mí, tanto Sara Montiel como Lola Flores y Carmen Sevilla son referentes a las que he admirado y endiosado. Que se haya muerto Carmen Sevilla me da muchísima pena. Me ha dado muchísima pena que estos últimos 14 años hayan sido tan duros para ella. Me ha afectado porque otra grande se nos va. Ahora hay que recordar todo el trabajo tan bonito que hizo durante toda su vida. Las películas que nos deja, las canciones y su imagen y arte. Deja un legado precioso para España.

