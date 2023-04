Así es César Vidal, el ex de Sonsoles Ónega que está detrás de la reforma de la casa de Ana Obregón

Ana García Obregón (68 años) continúa su estancia en Miami, al cuidado de su nieta, Ana Sandra Lequio Obregón. Este pasado miércoles, 19 de abril, fue un día muy especial y emocionante para ella, ya que vio la luz en España el libro que su malogrado hijo comenzó y ella terminó tras su muerte, El chico de las musarañas.

Según la información que manejó EL ESPAÑOL hace unos días, el regreso a España de la actriz está previsto para "mediados de mayo". En su país, a la artista le esperan grandes proyectos. El primero de ellos, la presentación oficial ante los medios de comunicación del citado libro, del que es coautora. No será el único quehacer con el que contará la presentadora del extinto ¿Qué apostamos?

Este periódico informó el pasado 12 de abril que Ana Obregón tiene previsto hacer reforma en su domicilio habitual, en la exclusiva urbanización de La Moraleja. Lo cierto es que Ana Obregón lleva tiempo, bastantes meses, con ganas de "hacer reforma" en su chalé de Madrid.

[Las 38 palabras con las que Álex Lequio expresó su deseo de ser padre antes de morir: el duro mensaje]

Ana García Obregón junto al arquitecto César Vidal, Nacho Ansorena -socio de Álex en Polar Marketing-, y el abogado Manuel Godia, el día de la presentación de la Fundación Aless Lequio. Gtres

Un deseo que ha ido posponiendo por diversos compromisos y que, al cierre de este artículo, continúa sin hacerse realidad. Con la llegada al mundo de la pequeña Ana Sandra, la reforma, explica el informante con quien se contacta, se ha visto más necesaria que nunca. Ahora, este medio ha podido confirmar -tras el avance de Sandra Aladro en AR- que la actriz ha contado con un asesor de confianza para la reforma, el arquitecto César Vidal.

Vidal es un buen amigo de la familia García Obregón y Lequio. De acuerdo con la información que se maneja, César -expareja sentimental de la presentadora del espacio Y ahora Sonsoles, Sonsoles Ónega (45)- pertenece al íntimo grupo de amigos de Alessandro Lequio (62). No en vano, Vidal ha estado en el último viaje a Galicia del marido de María Palacios (45), la pasada Semana Santa.

También le une un estrecho vínculo con Ana Obregón. Vidal, prestigioso arquitecto gallego, cuenta con la total confianza de la familia. Incluso, Ana y Alessandro confiaron en él para el proyecto de la sede de la Fundación Aless Lequio, situada en la calle Hermosilla de Madrid. César, de manera totalmente altruista, ayudó a sus amigos y se ha convertido en una pieza clave en la creación de esta institución.

Tanto es así que estuvo presente el día en que García Obregón presentó ante la prensa la Fundación Aless Lequio, el pasado mes de febrero. Tal y como se hace constar, antes de partir a Miami Ana contactó con él para asesorarse sobre esa reforma que pretende hacer en su casa. Se tratará de una pequeña obra.

Según se detalla, esta remodelación se llevará a cabo -de ir todo según lo planeado por la actriz- "en verano". Justo en esta época estival, Ana se desplazará a la casa familiar de veraneo de los Obregón, El Manantial, en la Costa de los Pinos, Mallorca, acompañada de su nieta, Ana Sandra.

Prestigioso arquitecto

Puntualizar que César Vidal es un prestigioso arquitecto que estudió Arquitectura en la Universidad Politécnica de Madrid entre 1983 y 1989, y cuya gran especialidad son los centros comerciales. En 1991, empezó a prestar sus servicios como arquitecto para C&S -Cabeza & Sastre, un estudio fundado por Juan Cabeza en 1979, con oficinas en Madrid, São Paulo y Ciudad de México-.

El arquitecto César Vidal en una fotografía tomada en septiembre de 2021. Gtres

Estuvo trabajando para ellos durante tres años, antes de marcharse durante uno a Brasil vinculado a la misma empresa. De esa su primera época en la firma son los Hipermercados de Sestao en el País Vasco, Osasco y Sao Bernardo en São Paulo, y el Shopping Oeiras en Lisboa, además de los proyectos de Centro Oeste en Majadahonda y Ciudad de la Imagen en Pozuelo. Más tarde, ejerció como director técnico en Carrefour, entre 1996 y 2000.

En los últimos años, Vidal ha montado su propia empresa, VA Arquitectos, que responde a las iniciales de sus apellidos, Vidal Abellás. No solamente la arquitectura se ha desvelado como su gran pasión, también existe otro pasatiempo o suerte de hobbie 'secreto' que César practica en sus ratos de oficio: la guitarra. Es un "gran apasionado" de la música y, hace un tiempo, junto a otro guitarrista y batería creó su propia banda.

Su día a día en Miami

Obregón está feliz y comenta a su entorno más íntimo, a modo de desahogo, que el linchamiento al que se la está sometiendo en España a nivel político obedece a una "cortina de humo" de cara a las próximas elecciones.

Tiene claro que nada le va a afectar en estos excelsos momentos. No obstante, pese a que en su ánimo, a priori, no está en iniciar procesos judiciales o emprender ningún tipo de acción legal, sí le ha dado una orden clara a sus abogados: "estar pendientes de todo lo que se dice". Y es que, la también bióloga tiene claro que "no va a tolerar difamaciones de ningún tipo".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ana_Obregon Oficial (@ana_obregon_oficial)

A Ana no le preocupa en absoluto lo que de ella y la bebé se diga. Quien la llama y ve casi diariamente a través de videollamadas sostiene que la presentadora "está igual de guapa que cuando nació Aless. ¡Parece que ha vuelto a ese 1992!". Se desvive por Ana Sandra y no es cierto que no abandone Obregón su apartamento con Anita -como ella la llama- para dar paseos y despejarse.

Claro que esos paseos existen -como el que se mostró hace unos días en Viernes Deluxe-, pero, salvo excepciones o pilladas de fotógrafos, se llevan a cabo lejos de los focos, como confirma una fuente de total solvencia. La pequeña Ana Sandra pasea en su carrito con Obregón por las zonas comunes del edificio donde vive.

Estos paseos casi siempre lo hace la pequeña Anita con su madre legal, pero cuando Ana va al gimnasio -acude casi todos los días al que está en la planta baja del edificio, según deslizan a EL ESPAÑOL-, a Ana Sandra la pasea la nanny. En esa línea, se sostiene que Obregón sabe que la zona de la playa -su edificio tiene acceso directo- está "controlada" por los paparazzi, y evita visitarla.

Sigue los temas que te interesan