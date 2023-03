6 de 10

La modelo y empresaria no puede estar más orgullosa de su hija, Claudia, con la que tiene una relación muy especial y cercana. Es habitual verlas juntas no sólo en sus perfiles de Instagram, también en actos públicos y de cuando en cuando regalan momentos como éste. "Mi niña... estos arrebatos que me dan de amor. Nada es fácil, Clau, pero tú puedes hacerlo divertido y productivo. ¡Cómo me gusta verte crecer! y qué orgullosa estoy de ti. Te quiero", confiesa Raquel Revuelta. La joven, que perdió hace dos años a su padre, quiere seguir los pasos de su madre.