6 de 10

Con esta gran sonrisa, estas dos compañeras de profesión, que además son como familia, celebran un día especial. Belén Rueda cumple este 16 de marzo 58 años, aunque no lo parezca, y Carmen Ruiz ha querido felicitarla en las redes. Han trabajado juntas en varias temporadas de la serie Madres. Amor y vida y se adoran. "Hoy cumple años una persona excepcional. Felicidades, Belén. En lo bueno, lo malo y lo reguleras siempre eres un 10. ¡Qué suerte tenerte! Y ya sabes… We have no choice (no tenemos opción)!", le dice en este post.