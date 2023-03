1 de 9

El presentador y su mujer, la periodista María Amores, han celebrado el cumpleaños de su hijo mayor por todo lo alto. Fue una fiesta sorpresa con visitas inesperadas, grandes globos del número diez y un bizcocho de yogur de limón que la madre del pequeño preparó especialmente para él. Por supuesto, todo compartido en redes sociales. "¡Pues no va el tío y cumple 10 años! Qué orgulloso estoy de él y que agradecido me siento por tenerlo en mi vida. Te quiero infinito", escribía Ion Aramendi junto a una foto en la que aparece en la playa con su primogénito.

Su mujer también dejaba un bonito mensaje: "La mejor década de mi vida, la suya. Le apodé 'mi muso' al poco de nacer y cada día me inspira más. Es genial, es brutal, es total. Podría decir que Ion me cambió la vida el 2 de marzo de 2013, pero la verdad es que me la mejora cada día con su mera presencia".