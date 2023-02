2 de 10

Este pasado jueves, Sergio Ramos anunció que no jugará más con la Selección de España. Una salida forzosa que se produjo después de recibir la llamada del actual seleccionador, quien le aseguró que no volvería a contar más con él, "independientemente del nivel" que pudiera mostrar.

Poco después, la presentadora le ha dedicado unas emotivas palabras de apoyo, junto un par de imágenes. "Para mí no es Sergio Ramos, es mi pareja, mi marido, mi amigo y el padre de mis hijos. Pero también es uno de los mejores jugadores que ha dado el fútbol español y un ejemplo de profesionalidad, pasión y entrega. Un final que no es el que te has ganado (y te sigues ganando), pero tu historia con la Selección queda para siempre. Imborrable para mí y para tantos. Gracias, mi amor. La victoria es tuya", ha escrito Pilar.