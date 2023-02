7 de 10

La hija de Bertín Osborne ha hecho un viaje relámpago a Galicia que, posteriormente, ha querido documentar en las redes. Junto a varias fotografías, Eugenia ha desvelado los detalles de sus planes. "He comido maravillosamente bien, he paseado por las calles De Santiago de Compostela que te transportan siglos atrás, también he paseado por la playa y respirado el salado del Atlántico. Y como siempre deseando volver a esta tierra que cada vez me enamora e ilusiona más", ha escrito junto a esta foto, la primera del álbum.