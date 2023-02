10 de 10

La diseñadora está muy orgullosa de sus dos hijas, la mayor fruto de su relación con David Bisbal y la pequeña, de su matrimonio con Javier Ungría. Elena Tablada se siente afortunada y lo ha querido expresar con una bonita reflexión. "Gracias, señor, vida, universo, abuelos, mis ángeles…, porque todo lo que necesito lo tengo. Lo que me da la vida entera lo puedo agarrar entre mis brazos (estás dos bandoleras). Lo que me complementa con felicidad, risas y apoyo, permanece a mi lado incondicionalmente. Todos los caminos me trajeron a iluminar este nuevo ciclo, un nuevo escalón, un nuevo capítulo con más ganas y fuerza que nunca".