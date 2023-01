1 de 10

La actriz y presentadora posa mirando al infinito, con la foto de su hijo en la pantalla del ordenador y la chimenea encendida. Es la imagen perfecta para anunciar la noticia más importante del año para ella: la fecha en la que terminará de escribir el libro que Álex empezó para que pueda publicarse. "Llevo más de 8 meses inmersa en la escritura del libro que llevará en su interior la joya que empezaste. El mes que viene estará por fin terminado. Aún recuerdo el día que después de una quimio me dijiste: 'Mamá, cuando termine de escribirlo, lo publicaré y donaré los beneficios a la investigación del cáncer'. No pudiste acabarlo. Me invade la rabia y el dolor infinito por todo", confiesa.