Si hay algo que nadie puede dudar es que la empresaria estadounidense es una Barbie de carne y hueso y que lleva el rosa como bandera. Por eso no extraña ver a Paris Hilton jugando al golf con toda la equipación personalizada y en su tono favorito. Aunque los zapatos de tacón no parecen muy apropiados para practicar este disciplina, lo que verdaderamente importa es que la foto sea perfecta y estilosa. En realidad no hizo ni un hoyo, simplemente promocionada uno de los hoteles de la cadena que lleva su apellido.