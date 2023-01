1 de 10

La pareja de Enrique Ponce ha reaparecido en redes sociales vestida de torera, justo cuando en algunos programas y medios digitales se especula con una supuesta crisis sentimental entre ella y el diestro de Chiva. Soria ha acompañado la fotografía con un corazón y un fuego. De este modo, además, lanza un mensaje claro: su relación con Ponce sigue bien y sólida.

Las reacciones en redes no se han hecho esperar: "Qué guapa", "Me encanta", "Las más bella", "Me derrito". La joven almeriense ha realizado un guiño al universo de la tauromaquia a través de un look claramente inspirado en él y firmado por la marca El Capote.

No es la primera vez que Ana se viste de torera, pero sí la vez primera que, de momento, Enrique Ponce no le responde públicamente un mensaje de amor.