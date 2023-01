Sofía Palazuelo y Fernando Fitz-James Stuart han sido padres por segunda vez

Sofía Palazuelo (31 años) y Fernando Fitz-James Stuart (31) han comenzado el 2023 por todo lo alto, convirtiéndose en padres por segunda vez. La noche de este pasado martes, 10 de enero, los duques Huéscar recibieron a una niña en la clínica del Rosario, situada en el barrio Salamanca de Madrid.

La duquesa de Huéscar, según desvela de Vanitatis, se encuentra "tranquila y feliz" con la llegada de su segundo bebé, a quien ha puesto su mismo nombre, Sofía. De momento, al igual que hizo con su embarazo, Palazuelo ha mantenido la noticia de la buena nueva en la más estricta intimidad.

En la misma línea se mantuvo cuando esperaba a su primogénita, Rocío, que llegó al mundo hace poco más de dos años -en septiembre de 2020-. Su nombre rinde homenaje a la duquesa de Alba, quien se llamaba María del Rosario Cayetana Fitz-James Stuart-.

Los duques de Huéscar en la la boda de Beltrán Palazuelo.

La última vez que el matrimonio se mostró públicamente fue el pasado 17 de diciembre, cuando acudieron a la boda de uno de los hermanos de ella, Beltrán, quien se dio el 'sí, quiero' con Eugenia Hernández-Antolín Cabello de los Cobo en la iglesia San Juan de los Reyes de Toledo. Entonces, Sofía Palazuelo se encontraba en la recta final de su embarazo.

Sofía llegó al lugar del enlace con un precioso abrigo en color beige con el cuello adornado con hojas y pedrería, firmado por Sophie et Voilà. Debajo llevaba un vestido en el mismo tono y de la misma marca; está a la venta en la web de ES Fascinante por 490 euros.

Con guantes para sobrellevar el frio y unos salones de tacón alto con dos tiras doradas cruzadas sobre el empeine, hizo su triunfal aparición, emocionada y sin perder la sonrisa. Aunque le encantan los tocados, en esta ocasión dio un giro radical al dress code decantándose por un llamativo sombrero marrón oscuro de ala ancha de Nana Golma.

Los duques de Huéscar junto a su primera hija, Rocío. Gtres

Fue el pasado mes de julio cuando salió a luz que los duques de Huéscar se convertirían en padres por segunda vez. Entonces, la revista ¡HOLA! anunciaba que la aristócrata estaba embarazada de tres meses.

Los duques de Huéscar han ampliado la familia cuatro años y medio después de sellar su amor, para siempre, en un enlace que tuvo lugar en la capilla del Palacio de Liria de Madrid. Sofía y Fernando se dieron el 'sí, quiero' tras dos años de noviazgo, que se hizo público en la Feria de Sevilla. No obstante, se conocieron mucho antes, cuando estudiaban en The College for International Studie. El aristócrata, además, era amigo de Beltrán Palazuelo, quien ahora es su cuñado.

