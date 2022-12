Nuevos datos de Isabel Preysler y Vargas Llosa: el motivo real de la ruptura y qué opina la ex del escritor

Aunque tardía es, sin duda, una de las rupturas más sonadas de 2022 y está generando muchos titulares, casi tantos como los que han acompañado su relación durante los ocho años que duró. Hay nuevos datos sobre el adiós de Isabel Preysler (71 años) y Mario Vargas Llosa (86) con versiones contradictorias y testimonios del entorno cercano del escritor, incluida su exmujer y madre de sus hijos.

La noticia aparecía en la portada de ¡HOLA! este miércoles 28 de diciembre, pero no se trataba de ninguna inocentada. "Mario y yo hemos decidido poner fin a nuestra relación definitivamente. No quiero dar ninguna declaración más y agradezco a los amigos y medios de comunicación que nos ayuden en esta decisión", confirmaba la socialité. Ni ella ni el escritor han hablado después de eso, pero sí personas que los conocen bien, aportando información que poco o nada tienen que ver con el tema de celos que habría provocado la ruptura según la primera versión.

Patricia Llosa, exmujer del Premio Nobel, atendía el pasado miércoles por teléfono a la periodista Pilar Vidal de una manera "muy cariñosa", según ella, y daba su opinión desde República Dominicana, donde pasa unos días de vacaciones. "Me contesta diciendo que está feliz y que hace un tiempo estupendo. Luego asegura que no va a decir absolutamente nada del tema", adelantaba en Sálvame.

Patricia Llosa, exmujer de Mario, ya conocía la noticia. Gtres

La colaboradora, además, ha aportado datos relevantes sobre cómo se lo ha tomado la familia: "Patricia sabe bien todo lo que ha pasado, ya que Mario Vargas Llosa se lo comunica a sus hijos hace dos fines de semana". Esto confirmaría que la decisión de romper vendría ya de lejos. Asimismo, Pilar asegura que el entorno deja claro algo: "Isabel no ha contado la verdad".

Los celos infundados del escritor que se presentaron como motivo principal no serían en realidad la causa, o al menos no la única. Personas relacionadas con él lo corroboran en El País: "No hubo ataques de celos, como se ha dicho. Eso es falso. Esto ha sido la culminación de un deterioro". Añaden que el principal escollo ha sido que eran demasiado diferentes: "Eran incompatibles. A él le interesa la cultura y a ella el espectáculo. Hay un abismo". Parece que, además de la falta de intereses y planes en común, a Mario no le gustaba ver su imagen convertida en un adorno, ni en un reclamo para las fiestas y "hasta para el documental de la hija de Isabel, Tamara Falcó".

Sin embargo, otras fuentes apuntan un motivo completamente opuesto. María Patiño (51) afirma que la negativa de Vargas Llosa a casarse con Isabel, pese a la insistencia de ella, fue lo que la llevó a poner punto final al noviazgo. "Desde hace unos seis meses, Isabel solo tiene un deseo: casarse. Él se negó, pero ella se lo pidió de nuevo con un argumento: 'Quiero que te cases porque si el día de mañana te pasa algo, yo no voy a quedar como la amante de Mario Vargas Llosa", ha contado la presentadora.

La pareja con Tamara Falcó en una fiesta en 2019. Gtres

Sin embargo, son muchas las veces que se le ha preguntado a la madre de Tamara Falcó (41) por su boda con el escrito y ella siempre descartaba esa posibilidad, confirmando que estaban "bien así". Versiones aparte, hay algunos amigos de Mario que creen ver en el libro Los vientos, publicado en 2021, muchas alusiones a su historia de amor. "Vimos las referencias a su relación con Isabel, aunque por supuesto no utiliza su nombre ni mucho menos", han asegurado a El País.

Según el testimonio de la fuente consultada por el citado medio la mala situación de la pareja viene de lejos: "Este cuento lo terminó de escribir en diciembre de 2020, hace dos años. De modo que la crisis con Isabel viene de lejos. No ha sido algo repentino o inesperado, como se ha dicho. El deterioro de la relación, las dudas, el arrepentimiento, la insatisfacción... Todo eso llevaba gestándose desde hace tiempo. La prensa rosa los ha presentado siempre como una pareja idílica, pero hace tiempo que pasaron de algo idílico a algo menos feliz y más complicado".

Y mientras todos hablan, Preysler parece que ha puesto tierra de por medio marchándose al extranjero y su ya expareja sigue en silencio instalado en el piso que posee en el centro de Madrid.

