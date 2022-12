Beatriz Trapote desvela sus esperados planes de Navidad tras el último triunfo de Víctor Janeiro

La pareja no tuvo que esperar a la Lotería de Navidad, porque le tocó el premio Gordo por adelantado gracias a Pesadilla en el paraíso. Después de cuatro meses separada de su marido, pero con 20.000 euros más en su cuenta corriente, Beatriz Trapote (41 años) ya está preparada para disfrutar de las Fiestas que este 2022 son especialmente felices para ella y sus hijos. ¡Víctor Janeiro (43) ha regresado a casa!

La periodista madrileña ha tenido que tirar adelante con todo durante la ausencia del torero: negocios, casa, hijos y su presencia semanal en las galas del reality. Pero ella puede y cree que el esfuerzo ha merecido la pena. Ahora toca recuperar el tiempo perdido y compartir un montón de anécdotas.

Estas han sido las primeras palabras de Trapote tras el triunfo de su marido: "Me lo he currado mucho. La verdad que ha sido muy difícil. Son tres niños pequeños, son negocios míos, negocios de él... No sé, yo lo veía imposible, pero al final quien quiere, puede. Lo hemos conseguido. Con su labor allí en la granja y mi defensa en plató: Víctor ganador".

La periodista, en una de las galas del 'reality'.

Todavía con la resaca de la gran noticia, Trapote desvela en una conversación con Europa Press cuáles son sus planes para Navidad. "Pasaremos aquí en Madrid unos días con mi familia y luego, por supuesto, a Cádiz, que tenemos que ver a todos los gaditanos, que sé que han estado apoyándole a muerte". Víctor, que ha sido una auténtica revelación ante las cámaras, ha echado muchísimo de menos a sus tres hijos durante su estancia en Pesadilla en el paraíso y ha roto a llorar en varias ocasiones recordándoles.

Se perdió el cumpleaños de su primogénito, que se llama como él, y no pudo prepararle la gran fiesta con la que le sorprende cada año. Pero vuelve al hogar con algo casi mejor: "Ganar es el mejor regalo de Reyes que le podría dar a ellos". Beatriz Trapote y el menor de los Janeiro llevan 15 años juntos y nueve casados. Ella lo dejó todo por amor y ha cambiado los platós de televisión por colaboraciones puntuales en medios y una carrera como influencer que le reporta importantes beneficios.

Victor Janeiro y su familia, en una imagen de archivo. Gtres.

Además, el matrimonio regenta la casa rural Villa Viruta, situada en la Sierra de Grazalema (Cádiz), que funciona a las mil maravillas con reservas constantes. Precisamente esta Navidad la tienen ocupada al completo. Los servicios hacen de esta vivienda un espacio atractivo para alquilar en temporadas vacacionales. Incluye opciones de entretenimiento, como televisión, libros y material de lectura. Por otro lado, para aquellos que viajen con niños pequeños, ofrece la opción de cunas, mediante previa solicitud, trona, bañera, mesa para cambiar pañales y elementos recreativos para menores de dos años.

