1 de 10

No son buenos días para Alejandra. La colaboradora de Fiesta ha compartido con sus seguidores una triste noticia: la muerte de su gato. "No sabes lo que te voy a echar de menos pequeñito. DEP Salem", anuncia junto a varias imágenes de su mascota. La reacción de las redes no se ha hecho esperar, su madre, Terelu Campos, escribe: "Ay, mi amor... Cuánto sé y siento que estás sufriendo porque sé lo mucho que le querías y él a ti. Ahora Magic te dará todo el amor que él no puede darte y tú a Magic. Te quiero, mi amor". No ha sido la única, muchos de sus seguidores le han expresado sus condolencias.