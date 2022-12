La confesión más íntima del ministro Garzón y Anna Ruiz sobre su relación: "Somos la pareja más 'hot' del mundo"

De los miembros del Gobierno, Alberto Garzón (37 años) es uno de los que más expone su vida familiar, aunque realmente es su esposa, Anna Ruiz (32), quien lo hace generalmente. La médica de familia, que está esperando su tercer hijo, ha sorprendido a sus seguidores en las redes sociales con un mensaje muy íntimo sobre su relación de pareja. Ambos posan en plena naturaleza, muy acaramelados, dejando claro que atraviesan uno de sus mejores momentos.

En sólo unos meses nacerá su bebé y ambos lo esperan con ilusión. Anna Ruiz lo comunicó oficialmente el pasado mes de septiembre a través de Instagram con la frase: "La vida sigue abriendo paso" junto a una foto en la que aparecía con sus dos hijas.

Mientras llega el feliz instante, la pareja disfruta cada momento que ambos tienen para estar juntos en medio de la ajetreada agenda gubernamental del ministro de Consumo. Después de cinco años casados, la chispa sigue intacta. La propia Anna lo dice en esta frase que escribe junto a la foto que ha subido a redes: "Cariño, hace frío afuera. Pero seguimos siendo la pareja más hot del mundo". Adjetivo que traducido del inglés significa "caliente"; sobran las palabras.

[Alberto Garzón y Anna Ruiz anuncian que serán padres por tercera vez: "La vida se sigue abriendo paso"]

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 🌿Anna🌙 (@menta_ycanela)

La reacción de sus seguidores no se ha hecho esperar y la opinión es unánime: triunfan como pareja y se les ve muy enamorados. "Sois mis influencers favoritos", dice uno de ellos. Este contacto virtual con los casi 200.000 followers que suman entre Garzón y Anna permite conocerlos mejor de puertas para adentro.

No es la primera vez que la esposa del ministro hace revelaciones tan personales. El año pasado reflexionó sobre las consecuencias que la paternidad tiene en la relación de pareja, aludiendo explícitamente al sexo, con un improvisado selfie como excusa. "No es nuestra mejor foto. Pero hacía mucho, pero mucho, que no nos hacíamos un selfie juntos. Todas nuestras fotos ahora son de nuestras peques", empezaba escribiendo.

A continuación, daba un consejo: "Tras el terremoto de la maternidad/paternidad es importante reencontrar a la pareja. Me hace gracia cuando me dicen que lo más importante debe ser la pareja y no debe cambiar nada con la llegada de las criaturas. Y me hace gracia porque es absolutamente falso, creo que sería un problema si todo permaneciese exactamente igual. Así que doy las gracias por tener un compañero que ha sabido adaptarse a este gran cambio tanto como yo, con sus meses de no querer sexo, sus días de agotamiento total, sus momentos de rabia por necesidades no atendidas... Hemos evolucionado y cada día te quiero más y más, Alberto".

Anna, embarazada, con sus hijas en una imagen de Instagram. Redes sociales

Anna Ruiz también habla sin tapujos de aspectos muy privados de su pasado, como la difícil relación que ha tenido con su propio cuerpo. "Mi relación con mi aspecto físico se ha movido siempre entre la hiperexigencia y el desprecio. No cabía nada más. Soy consciente de que cumplo en parte el canon estético impuesto por esta sociedad patriarcal, pero eso no ha hecho fácil, ni agradable mi relación conmigo. He sido sexualizada desde muy pequeña y durante años consideré mi valía personal en función de lo que otros me desearan y otras me envidaran", escribía en marzo de 2021.

Por su parte, el ministro de Consumo también ha hecho públicas algunas demostraciones de amor hacia su mujer en las redes sociales. El pasado 26 de agosto, fecha de su aniversario de boda, mostró una foto del enlace con un precioso mensaje: "Me siento enormemente afortunado de poder compartir vida (familia, experiencias, reflexiones, intimidad, filosofía…) con Anna. Además, apenas uno se para a pensar en nuestras peques, ahora correteando y riendo allí donde vamos, me alegro de que nuestro proyecto de vida se siga construyendo tan firme y felizmente".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alberto Garzón (@agarzoniu)

También se ha descubierto en uno de sus post que el bebé que esperan es niño. Concretamente hace unas semanas cuando felicitó a su esposa en Instagram y escribió: "Hace 33 años nació Anna. Y desde hace casi diez compartimos vida, lo que ha incluido a Olivia, Chloe y al pequeño que felizmente está en camino. Lo he dicho muchas veces y, sin embargo, realmente pocas me parecen: me siento enormemente afortunado de aprender con ella -y de ella- continuamente".

Sigue los temas que te interesan