3 de 10

La presentadora está feliz y no puede ocultar su emoción a la hora de confirmar la buena noticia. "Estoy muy emocionada y agradecida de volver a dar las campanadas en RTVE. Echaré de menos a mi querida Anne Igartiburu, pero estaré muy bien acompañada por 'Los Morancos'. Me conmueve mucho recordar las campanadas del 2021 y los millones de personas que nos visteis con cariño. Pensé que serían las campanadas más difíciles de mi vida sin mi hijo, pero al menos sentía el cariño de mis padres que me veían desde casa", confiesa.



Seguidamente, Ana Obregón añade: "Este año será más difícil, aun así quiero subirme al balcón para agradeceros de corazón que me hayáis acompañado estos dos años en mis duelos. Y tendré viéndome y mandándome su amor a las personas que más quiero en mi vida desde el cielo: mi madre, mi padre y mi hijo. Y eso me dará unas fuerza infinitas".