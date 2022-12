Adriana Lastra da a luz a su primer hijo, Alejandro, cinco meses después de dejar la política

Adriana Lastra (43 años) y su pareja están viviendo uno de los momentos más felices de sus vidas. Ha nacido su primero hijo en común, al que han llamado Alejandro y que hará que esta Navidad sea especial para toda la familia. La que fuera vicesecretaria general del PSOE, siempre discreta, no ha hecho comentarios al respecto, pero la noticia ha trascendido gracias al presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón (43), gran amigo suyo, que lo ha comunicado en su perfil de Twitter.

"Hay noticias y días que me llenan de alegría. Hoy es uno de esos días felices, pues ha nacido Alejandro, el hijo de Adriana Lastra y Hugo. Un beso enorme para él y sus padres. Y feliz vida, Alejandro. Larga y llena de aventuras y que podamos disfrutar de cada una de ellas", escribía entusiasmado dando dos detalles importantes, el nombre del bebé y también el de su marido. La política evita hablar de su parcela más personal y aunque se sabe que está casada, nunca ha dado más datos.

Adriana debuta en la maternidad después de pasar un embarazo difícil. Al haber pasado la barrera de los 40 suelen considerarse de riesgo y ella ha necesitado unos meses de reposo después de sufrir algunas complicaciones en el segundo trimestre de gestación.

[La socialista Adriana Lastra, embarazada de su primer hijo a los 43 años]

Hay noticias y días que me llenan de alegría.

Hoy es uno de esos días felices, pues ha nacido Alejandro, el hijo de @adrilastra y Hugo.

Un beso enorme para él y sus padres. Y feliz vida, Alejandro.

Larga y llena de aventuras y que podamos disfrutar de cada una de ellas. ❤️🌹♥️ pic.twitter.com/pRnIN1RHky — 🌹 Adrián Barbón 💙💛 (@AdrianBarbon) December 1, 2022

Las dificultades de su embarazo hicieron que Lastra abandonara su cargo dentro del Gobierno en julio. En los últimos meses se han producido cambios muy importantes en mi vida personal que me exigen tranquilidad y reposo y que, en las dos últimas semanas, me han obligado a tomar una baja laboral que se va a prolongar aún un tiempo. Por todo ello, y ante la dificultad de compaginar las exigencias de reposo y cuidados, imprescindibles en mi situación actual, con la intensidad que exige la dirección del partido, he presentado mi dimisión como vicesecretaria general del Partido Socialista Obrero Español".

En ese momento recibió todo el apoyo de sus compañeros de partido, incluido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (50). Sin embargo, también le llovieron críticas por parte de sus adversarios.

Enhorabuena @Adrilastra por el nacimiento de Alejandro.



Os mandamos todo nuestro cariño. ¡Sed muy felices, familia! 🌹 pic.twitter.com/Ybkcidx0wv — PSOE (@PSOE) December 1, 2022

Todo aquello ha pasado y ahora toca disfrutar del pequeño en la intimidad. Desde el PSOE no han dudado en felicitarla públicamente con un mensaje en Twitter que dice: "Enhorabuena, Adriana, por el nacimiento de Alejandro. Os mandamos todo nuestro cariño. ¡Sed muy felices, familia!".

Sigue los temas que te interesan