La colaboradora de televisión se ha ganado un sinfín de críticas por esta imagen colgada en sus redes sociales. Aunque algunos de sus seguidores alaban lo guapa que está, otros muchos opinan que Marta López, de 48 años, usa tantos filtros para retocar las fotos, que casi no parece ella. Pero las críticas no le afectan y escribe: "Nada me va a hacer más fuerte que enfrentarme a mis miedos".