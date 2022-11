8 de 10

Una noche de fiesta para Terelu, en buena compañía, no puede dejar de subirse a las redes sociales. La imagen va acompañada de un bonito mensaje hacia el diseñado Eduardo Navarrete: "Te amo. Mi vida es mucho más bonita desde que te conocí y me dejaste conocerme. Estoy cansada por trabajo, pero cuánto me alegro de estar esta noche junto al pedazo de artista que eres en todo lo que haces. ¡Siempre juntos!". La mayor de las Campos había ido a ver el espectáculo de cabaret que protagoniza su nuevo mejor amigo en Madrid tras salir de Sálvame, donde se ha convertido en la presentadora estrella.