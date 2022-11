5 de 9

La doctora especializada en medicina estética aprovechó el bautizo de su hijo mayor, Bastian, para anunciar algo importante. En la fiesta no faltó de nada: globos, tarta, música, flores, etc. Pero no fue el niño el único protagonista ya que Carla Barber y su pareja eligieron esta ceremonia para contarle a su familia y amigos que el bebé que están esperando es otro chico. "Donde la vida comienza y el amor nunca termina", dice la orgullosa mamá.