Eduardo Navarrete: "He ligado un montón en el tren. Soy muy extrovertido y es maravilloso"

Eduardo Navarrete (28 años) es uno de los 21 personajes elegidos para formar parte del vagón Singular Only YOU de Iryo, una exclusiva propuesta basada en la conexión y las emociones, en la que se mezcla la última generación de una empresa de tren de alta velocidad con el confort de la conocida cadena de hoteles.

A diferencia de otros vagones, los asientos del Singular Only YOU Hotels no tienen un número al uso, sino el nombre de diferentes personalidades que han decidido sumarse al proyecto. Es el caso de Eduardo Navarrete, quien la mañana de este miércoles, 16 de noviembre, ha asistido al lanzamiento de esta oferta que estará disponible a partir del próximo 25 de noviembre.

"Me lo han propuesto y me apetecía mucho", ha confesado el diseñador a EL ESPAÑOL minutos antes de que comenzara la presentación en el Only YOU Hotels de Atocha. Amable y cercano, Eduardo Navarrete ha contado a este periódico los detalles de su implicación en este interesante proyecto y sus próximos planes de trabajo.

¿Le gusta viajar en tren?

Sí, sí. Soy muy de tren. Soy de Alicante, he vivido en Barcelona, ahora vivo en Madrid... Viajo mucho para ver a mi familia y por ocio personal.

Eduardo Navarrete en su asiento del Singular Only YOU Hotels. Cedida a EL ESPAÑOL

Si tuviese que elegir a un acompañante para viajar en tren, ¿a quién elegiría?

Pues, una de las cosas interesantes que cuento en el vídeo que he grabado para esta campaña es que yo he ligado un montón en el tren. Te lo juro. De llegar a Madrid e ir a comer con la persona que conocí. No una vez. Tampoco muchas. Pero un par sí. Soy muy extrovertido y que me pase esto es maravilloso.

El pasado junio, de hecho, viajó a su tierra para presentar el desfile más largo del año e impulsar la moda y el comercio local. ¿Se plantea otro Torrevieja Weekend?

Sí. Repetiremos el 21, 22 y 23 de abril. Nos llevaremos la colección de verano al Torrevieja Weekend 2.

[Eduardo Navarrete, el vedet que siempre ha confiado en la bondad de los extraños]

Ahora también presenta un dinner show en el que rinde homenaje a las artistas del cabaret español. ¿De qué va Navarreté Cabareté?

Es un plan que me gusta un montón porque me ha llevado a mi origen. Lo disfruto y lo paso bien. Es un espectáculo de variedades en el que estamos diferentes amigos artistas, cantando y pasándolo bien. La gente puede disfrutar de una cena y un show guay.

¿Con qué otros proyectos está ahora?

Además del Cabaret y de preparar el Torrevieja Weekend 2, estamos trabajando en la colección de verano, que la presentaremos en febrero, en la pista de patinaje Rolling. También vamos a tener el cierre de la Semana de la Moda y este año el invitado va a ser Maison Mesa, pero yo voy a ser el anfitrión del evento. Y Mientras tanto estoy con la agencia de comunicación y he hecho un pop up en las Galerías Costas de Malasaña para Navidad... Estoy a mil.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Eduardo Navarrete (@eduardonavarreteoficial)

Ya que menciona la Navidad, ¿qué planes tiene para celebrar las Fiestas?

Yo me voy al pueblo. Hasta que mi abuelita esté conmigo, yo voy a estar con ella. Y en Fin de Año me vendré a Madrid a darlo todo. Voy al Space of Sound, una sala estupenda donde hacen un fiestón por Año Nuevo que no me lo pienso perder.

¿Se atrevería a presentar las Campanadas?

(Ríe). Me encantaría hacerlas, pero esas que se hacen el día antes, en Neox.

