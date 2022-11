Rafael Amargo se une a OnlyFans, y no lo hace solo: el actor con el que compartirá escenas sexuales

En tiempos de crisis, de inflación y de incertidumbre económica, el ingenio se agudiza. Tampoco hace falta que la prima de riesgo se dispare hasta la estratosfera para que Rafael Amargo (47 años) se ponga a crear como el genio que es: una obra de teatro, una coreografía imposible, el guion de una nueva serie, un programa de televisión o su última idea, una cuenta conjunta de OnlyFans.

Según ha podido confirmar EL ESPAÑOL en primicia, el bailaor de Granada es el último famoso en unirse a la polémica red social para adultos. Y no lo hará solo, Rafael Amargo compartirá planos y escenas de alto voltaje con el conocido actor de cine para adultos Marco Banderas (55), protagonista de más de 7.500 películas porno. Este periódico se ha puesto en contacto con Amargo y no sólo ha confirmado esta información, sino que además la ha ampliado.

"Sí, bueno, Marco Banderas, además de ser mundialmente conocido por su trabajo en el cine para adultos también es cantante y trabaja para mi compañía en el espectáculo Dionisio, donde interpreta al dios Príapo -un personaje puramente fálico, dios de la fertilidad-. Juntos compartiremos pensamientos, sentimientos, y nuestras aventuras... Secretos entre hombres, cosas inéditas, curiosidades...", declara el flamenco.

Pero ¿a qué se refiere exactamente el artista? "Me refiero a que somos dos amigos con mucha complicidad e intimidad desde hace tiempo... Esa cosa de que quizá, a grandes rasgos, las mujeres han tenido siempre o se ha aceptado con normalidad que las mujeres lo hayan tenido, pero con los hombres no tanto. ¿Quién le pone puertas al bosque? Vais a ver alto voltaje y variedad de estados". Este diario es directo y se interesa específicamente por si habrá escenas de sexo entre ellos. Amargo es tajante: "Por supuesto. Si no, ¿qué gracia tiene hacerse un OnlyFans?".

OnlyFans es una página web exclusivamente para adultos que ofrece contenido audiovisual de pago. Se nutre solo de fotos y vídeos sobre los que no pesa ningún tipo de censura. Es decir, cualquier persona que no tenga miedo a mostrar su cuerpo en público completamente desnudo -solo o en compañía de cualquier otra persona, como el caso que nos trae- tiene la oportunidad de postear su material personal más explícito a cambio de dinero.

OnlyFans, al igual que otras plataformas de streaming, funciona por una suscripción. Los seguidores de la citada página web pagan alrededor de unos 20 dólares mensuales por disfrutar del contenido de esa persona en concreto.

En el caso específico de Rafael Amargo y Marco Banderas habrá que esperar hasta este sábado, 12 de noviembre, día de su estreno, para comprobar cuántos dólares al mes tienen pensado cobrar a sus suscriptores.

Rafael Amargo y Marco Banderas se unen a una infinita lista de famosos que han encontrado en OnlyFans una fuente externa de ingresos, un sueldo extra que pueden suponer miles de euros mensuales.

Entre ellos se encuentran Rosario Mohedano (43) -a quien le han filtrado de manera absolutamente ilegal fotos y vídeos íntimos suyos en la red social Twitter-, Amor Romeira (33), Mari Cielo Pajares (46), Cristian Suescun (35) o Jacobo Ostos (38), el hijo pequeño del fallecido torero Jaime Ostos y su esposa, la doctora Mari Ángeles Grajal (68).

