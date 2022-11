7 de 10

La meteoróloga de Antena 3, Himar González, ha publicado en sus redes sociales una fotografía que ha enamorado a sus seguidores. "About last #night", ha posteado. Las reacciones no se han hecho esperar: "Sencillamente con clase", "Bellísima, Himar", "Increíble, la más bella presentadora de la tele", "Madre de Dios, qué guapa", "Lo mas de lo más, me encanta cuando informa del tiempo".