La presentadora de informativos de Mediaset está en la recta final de su embarazo y ha aprovechado para hacer una escapadita con su pareja, Marron, el colaborador de El Hormiguero. Arancha inmortaliza el momento y además desvela un tierno detalle sobre su bebé. "Último viaje a Ibiza antes de Little. también conocido como Little Brown", escribe desvelando que llaman Pequeño o Pequeño Marron a su hijo, que nacerá a principios de año. La periodista se encuentra fenomenal y, pese a encontrarse casi en el tercer trimestre, no tiene mucha tripa.