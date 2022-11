7 de 10

Este lunes, 7 de noviembre, el futbolista celebró su 32 cumpleaños, una fecha especial que su pareja, Edurne, no quiso pasar por alto. Junto a esta tierna imagen de ambos en blanco y negro, la cantante escribió: "Un añito más a tu lado, y sigo pensando que no he podido elegir mejor. Feliz cumpleaños hombre de mi vida. Te amo".